METEO SINO AL 29 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il declino anticiclonico è iniziato, ma sarà molto graduale, con meteo che tende a farsi molto instabile sulle regioni settentrionali dove si proporranno nuovi temporali più diffusi ed organizzati in propagazione alle pianure. Il peggioramento è causato dalle arrembanti correnti atlantiche più fresche, che vanno a contrastare molto vivacemente con la massa d’aria calda preesistente.

Il Centro-Sud rimane ancora protetto dall’anticiclone, con caldo che rincarerà la dose fino a mercoledì per via del marcato richiamo del flusso d’origine sahariane. La colonnina di mercurio sull’Italia tenderà a spingersi fino a picchi di 36-37 gradi, ma localmente anche superiori su alcune zone sottovento alle correnti meridionali. Avremo quindi una Penisola spaccata in due.

L’instabilità sul Nord Italia sarà generata dall’abbassamento di latitudine del flusso atlantico, con relativo affondo di una saccatura che spingerà un piccolo nocciolo ciclonico in quota verso il Mediterraneo. Grosso modo questo vortice si isolerà ad ovest della Penisola tra mercoledì e giovedì, in prossimità della Sardegna.

Non è ancora chiara quale sarà la rotta di questo vortice, che molto lentamente potrebbe scivolare verso il Sud e la Sicilia, portando instabilità solo nella seconda parte di settimana. Questo significa che l’anticiclone africano potrebbe reggere un po’ più a lungo, in attesa di essere smantellato sul finire della settimana da una nuova discesa di correnti fresche dal Nord Europa.

NEL DETTAGLIO

Martedì 24 Maggio: al Nord nubi irregolari già dal mattino, specie sulle Alpi del Nord-Ovest dove saranno presenti precipitazioni sparse. Peggiora nettamente in giornata con temporali anche forti in espansione alle aree padane a nord del Po. Ci sarà rischio di locali nubifragi e grandinate. Non esclusi rovesci anche in Liguria. Resta in attesa il Centro-Sud, con scenari soleggiati e caldo in ulteriore accentuazione.

Mercoledì 25 Maggio: spiccata instabilità al Nord, con nubi e precipitazioni temporalesche intermittenti, localmente forti al pomeriggio. Maggiore nuvolosità e qualche fenomeno anche tra Toscana, Umbria e Sardegna, con ulteriore peggioramento serale su quest’ultima. Regge il bel tempo sul resto d’Italia.

Giovedì 26 Maggio: ulteriore insidie al Nord, con acquazzoni anche in Val Padana specie al pomeriggio. Forti temporali in Sardegna, con tendenza ad arrivo di precipitazioni anche sull’ovest della Sicilia. Asciutto sul Centro-Sud Peninsulare, a parte qualche fenomeno su Alta Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: il vortice mediterraneo comporterà instabilità tra venerdì e sabato al Sud. Più asciutto sul resto d’Italia, a parte temporali di calore. Nel corso del weekend le temperature faranno registrare un ulteriore calo, da confermare.