METEO SINO AL 17 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Inizia una fase di meteo decisamente stabile sull’Italia, a parte ultimi disturbi all’estremo Sud legati ad un vortice d’aria fresca traslato sul Mediterraneo Orientale. Non ci sono così più ostacoli all’ulteriore espansione verso l’Italia di un promontorio anticiclonico subtropicale, che già ora abbraccia le regioni centro-settentrionali.

Il rinforzo dell’anticiclone comporterà un definitivo miglioramento entro giovedì anche al Sud, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano, ormai a carattere isolato, a ridosso dei maggiori rilievi appenninici. Aria calda subtropicale supporterà l’anticiclone e porterà il primo caldo della stagione, inizialmente più avvertito al Centro-Nord.

Avremo a che fare con vero e proprio anticipo d’estate. Le temperature si spingeranno fino attorno ai 30 gradi in Val Padana ed aree interne del Centro Italia, poi anche al Sud. L’alta pressione potrebbe insistere per più giorni, anche se da venerdì si rivedrà qualche temporale in più sulle Alpi, lambite da aria più fresca ed instabile in transito sull’Europa Centrale.

Nel weekend qualche acquazzone locale potrebbe interessare alcune aree di montagna, poi l’anticiclone tornerà a rafforzarsi da inizio della prossima settimana. Il caldo tornerà a rincarare la dose ed andremo verso scenari ancora più estivi, con temperature che potranno superare più diffusamente i 30 gradi.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 12 Maggio: al Nord sereno o localmente velato, ma qualche nube in più sulla costa ligure. Addensamenti pomeridiani si svilupperanno sull’Arco Alpino associati ad isolati rovesci sul settore orientale. Sul Centro Italia giornata assolata, con temporanei annuvolamenti cumuliformi sui maggiori rilievi. Al Sud bel tempo, ma nubi imponenti pomeridiane sui maggiori rilievi, con possibili locali acquazzoni.

Venerdì 13 Maggio: sul Nord Italia inizialmente sole, poi nelle ore più calde aumenterà la probabilità di rovesci sull’Arco Alpino centro-orientale, in sconfinamento serale verso zone pedemontane del Triveneto. Bel tempo sul resto della Penisola, a parte addensamenti pomeridiani in montagna.

Sabato 14 Maggio: spiccata variabilità fin dal mattino su parte del Nord, con qualche pioggia o rovescio tra zone prealpine centro-orientali ed alte pianure del Triveneto. Altri temporali più diffusi in giornata su settori alpini e localmente pianure a nord del Po. Soleggiato sul resto d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: domenica incerta al Nord, con qualche pioggia o rovescio più probabile al Nord-Ovest. Locali acquazzoni anche lungo la dorsale appenninica. Da lunedì torna il sole ovunque, a parte qualche episodio temporalesco diurno sull’Appennino Meridionale.