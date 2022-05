METEO SINO AL 13 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il weekend non promette nulla di buono, per un vortice mediterraneo che influenza il meteo su gran parte d’Italia. Il fulcro del vortice tenderà a persistere il Tirreno Meridionale e la Sicilia, in lento movimento verso levante. Il grosso del maltempo interessa più direttamente le regioni meridionali, dove i temporali potranno risultare più diffusi e a tratti intensi con anche grandinate.

Non mancherà l’instabilità anche al Centro-Nord dove osserveremo temporali soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, accentuati dal riscaldamento diurno, più frequenti sui rilievi e zone interne adiacenti. Ci sarà comunque spazio per delle schiarite e la presenza a tratti del sole inizierà a favorire un progressivo rialzo delle temperature.

Un miglioramento più evidente si farà strada nei primi giorni della settimana, quando l’area ciclonica perderà energia spostandosi sullo Ionio. I temporali diurni che continueranno a dominare la scena specie su aree interne e montuose. Sul Sud Italia ci sarà ancora instabilità marcata, in particolare tra Calabria e Sicilia.

Da ovest si farà strada l’anticiclone, che rinforzerà a partire dalle regioni settentrionali. Aria calda subtropicale supporterà l’anticiclone e porterà probabilmente il primo caldo da metà della prossima settimana. Parrebbe confermato il primo vero anticipo d’estate, principalmente al Centro-Nord. Le temperature potranno superare i 30 gradi in Val Padana ed aree interne del Centro Italia.

NEL DETTAGLIO

Domenica 8 Maggio: al Nord la giornata inizierà con molte nubi e qualche precipitazione sulla Val Padana centro-occidentale, poi al pomeriggio rovesci e temporali più diffusi si svilupperanno sulle Alpi e Prealpi, in estensione alle pianure e alla Liguria. Variabile sulle regioni centrali, con sporadiche piogge o rovesci sul Basso Lazio e poi nel pomeriggio lungo l’Appennino e zone interne, in sconfinamento fino alle coste laziali. Al Sud tempo compromesso fin dal mattino, con frequenti rovesci su aree ioniche, sud Calabria, Sicilia, poi al pomeriggio maggiori temporali, specie su aree interne peninsulari, ma anche delle Isole.

Lunedì 9 Maggio: più soleggiato al Nord, ma nelle ore più calde e pomeridiane formazione di temporali su Alpi ed Appennino in propagazione alle aree pedemontane e vicine pianure. Sul Centro Italia acquazzoni verso metà giornata sulla dorsale faranno seguito a schiarite mattutine, con rovesci in sconfinamento pomeridiano alle pianure toscane e laziali. Al Sud ed Isole instabilità più marcata, con qualche rovescio già al mattino, specie su Calabria e Sicilia, poi in forma più diffusa ed intensa al pomeriggio. Temperature in risalita nei valori massimi.

Martedì 10 Maggio: bel tempo al Nord, ma sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con isolati rovesci su Prealpi centro-orientali e Basso Piemonte. Avvio giornata con ampie schiarite al Centro Italia, ma poi rovesci sparsi pomeridiani in Appennino più probabili tra Lazio ed Umbria meridionale. Acquazzoni più frequenti al Sud, nel pomeriggio, su zone interne peninsulari ed insulari. Fenomeni occasionalmente intensi in Sicilia, con rischio grandine.

Ulteriori tendenze meteo: il rinforzo dell’anticiclone porterà un ulteriore progressivo miglioramento con deciso aumento delle temperature. Avremo a che fare con la prima vera ondata di caldo, specie al Centro-Nord dove si misureranno i primi picchi oltre i 30 gradi.