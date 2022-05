METEO SINO AL 19 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il dominio dell’anticiclone si manterrà più o meno stabile anche nel weekend, favorendo condizioni di meteo estivo con sole protagonista e temperature sopra media. Aria calda subtropicale accompagna l’anticiclone, favorendo questo anticipo d’estate. Il top del caldo si manterrà al Centro-Nord, oltre ad inglobare parte dell’Europa, ma non sono attesi per il momento eccessi.

Lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone andrà a scorrere un flusso d’aria fresca ed instabile verso l’Europa Centrale che lambirà anche l’Arco Alpino. Ci saranno effetti dinanzi a queste infiltrazioni d’aria fresca, con spiccata variabilità al Nord. Torneranno temporali soprattutto sulle aree alpine e prealpine.

Gli acquazzoni si faranno strada domenica anche su parte della dorsale appenninica. Questo mini cedimento dell’alta pressione sarà comunque del tutto limitato e temporaneo. In avvio di settimana l’alta pressione si farà più forte, alimentata da un nuovo richiamo caldo subtropicale. Il caldo tornerà a rincarare la dose ed andremo verso scenari ancora più estivi.

Le temperature potranno superare più diffusamente i 30 gradi nella prima metà della settimana. Quello che appare più eccezionale è la persistenza di questo flusso caldo. Solo negli ultimi giorni della settimana, a partire dal 20 Maggio, correnti più fresche nord-atlantiche potrebbero spazzare via il caldo africano dall’Italia.

NEL DETTAGLIO

Sabato 14 Maggio: parzialmente instabile fin dal mattino su parte del Nord, con qualche pioggia o rovescio tra zone prealpine centro-orientali ed alte pianure del Triveneto. Altri temporali più diffusi si svilupperanno in giornata su settori alpini e localmente pianure a nord del Po, per quanto concerne la Lombardia. Soleggiato sul resto d’Italia, a parte addensamenti diurni in Appennino.

Domenica 15 Maggio: apertura di giornata con nubi e qualche piovasco su Alpi Occidentali. Annuvolamenti in intensificazione pomeridiani su gran parte dell’Arco Alpino, con temporali più probabili su Prealpi Lombarde e Piemonte, in parziale estensione alle pianure. Bel tempo al Centro-Sud, a parte acquazzoni pomeridiani lungo la dorsale.

Lunedì 16 Maggio: Strascichi d’instabilità al Nord con qualche ulteriore temporale su Alpi, Prealpi centro-orientali e localmente alte pianure. Isolati acquazzoni in Appennino, specie tra Molise, Campania e Lucania.

Ulteriori tendenze meteo: torna a consolidarsi l’anticiclone che porterà un netto aumento del caldo, con temperature fino a 33-34 gradi in Val Padana e zone interne del Centro. Possibili temporali di calore in montagna.