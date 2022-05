METEO SINO AL 22 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il consolidamento dell’anticiclone africano sarà responsabile di meteo stabile dal sapore pienamente estivo. Le correnti calde subtropicali sono previste in ulteriore intensificazione, con temperature che si porteranno su picchi ben superiori ai 30 gradi e localmente prossimi ai 35 gradi. Il caldo rincarerà quindi la dose ed andremo verso scenari da clima rovente.

L’aumento delle temperature sarà diffuso, ma le aree più calde risulteranno la Val Padana, la Sardegna e le zone interne delle regioni centrali tirreniche. Si inizierà insomma davvero a patire la canicola molto in anticipo rispetto all’inizio dell’estate. Lo scenario permarrà soleggiato, pur senza escludere isolati temporali di calore sia sulle Alpi che in Appennino.

Quello che appare più eccezionale è la persistenza di questo flusso caldo, che non sembra voler mollare la presa per diversi giorni. A cavallo tra mercoledì e giovedì ci potrà essere una temporanea lieve flessione termica lungo le regioni adriatiche ed al Nord, con anche un’accentuazione dell’instabilità atmosferica.

Nei giorni a seguire il caldo tornerà ancora più forte e raggiungeremo probabilmente il clou di questa lunga ondata di calore. Solo a cavallo fra il weekend e l’inizio della prossima settimana lo scenario sembra cambiare. Correnti più fresche dal Nord Europa potrebbero smorzare la grande calura a partire dalle regioni settentrionali a suon di temporali.

NEL DETTAGLIO

Martedì 17 Maggio: caldo in aumento, con anticiclone africano assoluto protagonista. Condizioni di cieli sereni a parte sottili velature, ma nelle ore più calde ancora rischio di temporali di calore su Alpi Orientali e Sud Appennino, in rapida attenuazione verso sera.

Mercoledì 18 Maggio: maggiore variabilità al Nord, per l’intrusione di spifferi d’aria più fresca al seguito di un fronte diretto sui Balcani. Qualche piovasco è atteso sulla Val Padana centro-orientali, mentre temporali più diffusi coinvolgeranno l’Arco Alpino nelle ore più calde. Focolai temporaleschi anche in Appennino, in sconfinamento verso le aree adiacenti tirreniche.

Giovedì 19 Maggio: immediato nuovo rinforzo dell’anticiclone africano e tempo ovunque più soleggiato. Possibili isolati temporali solo sulle Alpi.

Ulteriori tendenze meteo: recrudescenza del caldo africano, ma possibile cambiamento tra domenica e lunedì a partire dal Nord, con temporali e temperature in netto calo.