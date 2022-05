POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ci siamo, la circolazione atmosferica sembra destinata a scossoni importanti, scossoni che dovrebbero condurci verso l’esordio della bella stagione. Le condizioni meteo climatiche, come ben sappiamo, registreranno un cambiamento nel corso della prossima settimana ricordandoci che la bella stagione è ormai alle porte ma allo stesso tempo che la Primavera può essere molto capricciosa.

L’Alta Pressione, che fino a questo momento non ha avuto di certo vita facile, riuscirà per la prima volta a prendere possesso del Mediterraneo centro occidentale. Tentativo che, per diversi giorni, dovrebbe andare a segno regalandoci scampoli di bel tempo dal sapore fortemente estivo.

Poi però, confermando quanto scritto negli ultimi giorni, aria fresca dal Nord Europa dovrebbe riuscire a spingersi sul Mediterraneo provocando un cambiamento nel corso dell’ultima settimana di maggio.

IL METEO A BREVE TERMINE

Si prospetta una settimana fortemente anticiclonica, con temperature destinate a salire di parecchi gradi portandosi al di sopra delle medie stagionali.

La fase clou di questa prima ondata di caldo potrebbe manifestarsi nella seconda parte di settimana, allorquando aria calda di matrice subtropicale dovrebbe affluire verso l’Italia. Ciò chiaramente innescherà un ulteriore rialzo termico e le temperature potrebbero spingersi ben oltre quota 30°C in varie regioni. In particolare tra le due Isole Maggiori e le zone interne del Centro Sud, mentre lungo le coste la brezza ancora fresca limiterà l’ondata di calore.

Da valutare, per domenica, il ritorno di temporali importanti a partire dall’arco alpino laddove i primi sbuffi d’aria fresca potrebbero effettivamente affacciarsi con convinzione.

VERSO L’ESTATE

Proiettandoci verso l’ultima decade di maggio possiamo dirvi che i modelli matematici puntano ancora su una certa dinamicità atmosferica.

Masse d’aria di diversa estrazione potrebbero miscelarsi sul Mediterraneo, innescando ondate di maltempo davvero rilevanti. Attenzione, perché gli sbalzi termici potrebbero essere realmente imponenti, gettandosi le basi per fenomeni atmosferici violenti.

In particolare attenzione al fresco proveniente dal Nord Europa perché potrebbe essere questo l’elemento in grado di scombinare le carte in tavola.

IN CONCLUSIONE

Come avrete capito la situazione sta evolvendo molto rapidamente, lo sblocco della circolazione atmosferica è finalmente avvenuto e potrebbe riservarci sorprese di varia natura da qui sino a fine mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.