POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Estate. Maggio, come spesso capita, ci sta regalando sprazzi di caldo estivo. Le condizioni meteo climatiche sono cambiate in men che non si dica, spazzando via le incertezze temporalesche dei giorni scorsi – eccezion fatta per la classica instabilità pomeridiana – grazie al prezioso supporto dell’Alta Pressione.

Alta Pressione partita in sordina, ma che ora ha preso letteralmente il sopravvento e nel corso del fine settimana spingerà ancora sull’acceleratore dando luogo a un’ondata di caldo più consistente. La matrice africana si farà sentire, ovunque.

Attenzione però, perché le novità della prossima settimana sono confermate e soprattutto occhio a inizio giugno – esordio dell’Estate meteorologica – perché a quanto pare la bella stagione potrebbe partire zoppicando.

IL METEO A BREVE TERMINE

Soffermandoci per un attimo sull’ulteriore consolidamento dell’Alta Pressione, possiamo dirvi che il fine settimana proporrà condizioni meteo climatiche pienamente estive. Il mare sarà meta obbligata, ovviamente per chi potrà, ma anche in montagna non si starà male.

Tra l’altro, giusto evidenziarlo, l’instabilità pomeridiana dovrebbe un attimo tirare il fiato. Potranno verificarsi occasionali temporali di calore sull’arco alpino, ma nulla più.

A livello termico ci aspettiamo l’ulteriore rialzo delle temperature, che punteranno decisamente sopra 30°C in numerose città d’Italia. Non solo, localmente si potrebbero sfiorare 35°C, se non addirittura raggiungerli come nel caso delle due Isole Maggiori.

POSSIBILE MALTEMPO

Negli ultimi 2 giorni abbiamo parlato, con dovizia di particolari, dell’impianto evolutivo che potrebbe caratterizzare il periodo a cavallo tra fine mese e inizio giugno. Proiezioni modellistiche che confermano le grandi incertezze atmosferiche, dettate dapprima dal possibile isolamento di una goccia fredda sul Mediterraneo occidentale, per poi l’isolamento di una ben più ampia struttura ciclonica secondaria sull’Europa centrale.

Quest’ultima potrebbe inficiare, non poco, l’esordio della bella stagione. Attenzione perché potrebbe aprirsi un periodo fortemente temporalesco anche per le nostre regioni.

IN CONCLUSIONE



Estate che sta provando a prendere subito il sopravvento, estate che però molto probabilmente dovrà sottostare a ulteriori insidie temporalesche da qui a inizio giugno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.