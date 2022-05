POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Abbiamo evidenziato come i modelli matematici stiano confermando, da giorni, la possibilità che l’Anticiclone potesse prendere il sopravvento accompagnandoci verso fine maggio. Nelle ultime 24 ore, però, il trend meteo climatico sembra poter riservare altre sorprese.

Sul caldo non c’è più dubbio. La struttura anticiclonica ci porterà sole e bel tempo per diversi giorni, eccezion fatta per qualche temporale pomeridiano che andrà a investire l’arco alpino. Le temperature sono destinate a salire con decisione, portandosi al di sopra delle medie stagionali. Tuttavia le anomalie non saranno di certo eclatanti.

Poi, verso fine mese, ecco le vere novità. I centri di calcolo sembrano realmente propensi a proporci un’interruzione del bel tempo, chi in modo più turbolento chi con meno decisione. Ma tenendo conto di alcuni aspetti, soprattutto termici, potrebbero esserci fenomeni intensi.

IL METEO A BREVE TERMINE

Pochi i cambiamenti nei prossimi giorni, diciamo che la situazione è destinata verso un vero e proprio assaggio d’Estate.

Sole, bel tempo, temperature in rialzo. Questo è quello che ci aspettiamo per almeno una settimana, dopodiché la situazione potrebbe cambiare ancora.

Per quanto riguarda il caldo, visto che in tanti ce lo state chiedendo, rispondiamo dicendovi che sì, le temperature potranno salire al di sopra delle medie stagionali ma non avremo anomalie di portata eccezionale. Probabile che in alcune località del Sud e delle Isole Maggiori si possa andare al di sopra dei 30°C, ma considerando che saremo ormai nella seconda metà di maggio ci sta che possa arrivare un anticipo d’Estate.

POSSIBILI SORPRESE

Torniamo su quanto scritto in apertura. Secondo alcuni modelli matematici avremo un vero e proprio ingresso depressionario, se così fosse il tempo potrebbe peggiorare con decisione e le temperature scendere di parecchi gradi.

Secondo altri modelli potrebbe trattarsi di infiltrazioni d’aria fresca, ma in virtù dei contrasti termici potrebbero verificarsi temporali particolarmente violenti e non possiamo escludere l’isolamento di una goccia fredda in quota.

IN CONCLUSIONE



Insomma, Estate sì ma sarà soltanto un primo assaggio. La Primavera, coi temporali e le grandinate, non è ancora terminata.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.