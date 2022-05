POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Scenari meteo climatici orientati verso il bel tempo. Alta Pressione in grande spolvero a partire da giovedì e per circa una settimana, tra l’altro le proiezioni termiche confermano un consistente rialzo delle temperature dal weekend in poi.

Condizioni anticicloniche che potrebbero supportarci per circa una decina di giorni, dopodiché potrebbero subentrare novità importanti. I centri di calcolo internazionali, soprattutto quelli in grado di spingersi verso l’ultima settimana del mese, invitano a porre l’attenzione su una profonda ondulazione ciclonica che dal Nord Europa potrebbe progredire in direzione del Mediterraneo.

Evoluzione complessa, chiaramente da confermare, evoluzione che qualora dovesse concretizzarsi potrebbe spalancare le porte a una fase conclusiva di maggio tutt’altro che estiva.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’instabilità, protagonista indiscussa degli ultimi giorni, inizierà a perdere mordente. L’area di bassa pressione si sta colmando, pur lasciando un po’ d’aria fresca in quota. Da ovest, invece, si sta affacciando un promontorio anticiclonico che andrà a gettare solide fondamenta tra la Penisola Iberica e il Nord Africa.

Inizialmente potranno verificarsi nuovi temporali diurni sull’arco alpino, mentre nel resto d’Italia dovremmo assistere a giornate splendide e termicamente miti. Successivamente, diciamo nel corso della prossima settimana, la struttura anticiclonica potrebbe estendersi con maggiore decisione sul nostro Paese, determinando stabilità atmosferica prevalente e un ulteriore rialzo delle temperature.

Farà un po’ caldo, diciamo che vivremo le prime vere giornate d’inizio Estate.

POSSIBILI SORPRESE

Nel corso dell’ultima settimana del mese, lo ripetiamo, le condizioni meteo climatiche potrebbero subire pesanti modifiche. L’area ciclonica sul Nord Europa potrebbe effettivamente estendersi verso sud, innescando un indebolimento dell’Alta Pressione.

A quel punto potrebbe ripresentarsi instabilità consistente, quindi temporali, quindi grandinate, quindi temperature in diminuzione.

Secondo alcune proiezioni potremmo assistere a un vero e proprio peggioramento, con strutturazione di un vortice ciclonico secondario sui nostri mari.

IN CONCLUSIONE



Primo, vero assaggio d’Estate ormai alle porte ma la Primavera – coi sui naturali capricci – potrebbe riservarci qualche altro colpo di scena.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.