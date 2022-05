POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’Estate, lo sappiamo, astronomicamente parlando esordirà tra un mese e mezzo. L’esordio meteorologico è previsto l’1 di giugno, fino a quel momento comanderà la Primavera e qualsivoglia scenario meteo climatico dal sapore estivo andrà annoverato nella casistica stagionale.

Premessa d’obbligo per dirvi che sì, i modelli matematici scommettono sul consolidamento dell’Alta Pressione. Alta Pressione proveniente da ovest, Alta Pressione che porterà stabilità atmosferica e quindi bel tempo. Alta Pressione che farà salire le temperature, quindi inizierà a far caldo ma almeno inizialmente non dovrebbero esserci particolari eccessi.

Vedremo poi cosa dicono le proiezioni termiche, ciò che preme evidenziare è che rispetto a qualche giorno fa i centri di calcolo internazionali sembrano voler supportare la tesi anticiclonica per un lungo periodo.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’area di bassa pressione che ha causato condizioni di maltempo in molte zone d’Italia si sta colmando. Permangono strascichi instabili importanti, ciò perché in quota abbiamo dell’aria fresca che va a cozzare col crescente riscaldamento diurno.

Tali contrasti determinano la nascita di nubi convettive temporalesche e nelle ore centrali del giorno spesso e volentieri assistiamo a fenomeni di una certa intensità. I temporali dovrebbero continuare almeno sino a mercoledì, in particolare nelle zone interne delle due isole maggiori e lungo la dorsale appenninica centro meridionale.

Nella seconda metà di settimana, ovvero nel momento in cui l’Alta Pressione inizierà a prendere il sopravvento, l’instabilità diurna si assopirà al Centro Sud e nelle due Isole, mentre tornerà a presentarsi con vivacità lungo l’arco alpino.

PRIME GIORNATE D’ESTATE

Riprendendo quanto scritto in apertura possiamo aggiungere qualcosa a livello termico. Le proiezioni ci dicono che da metà mese i termometri potrebbero salire ancora, innescando un’ondata di caldo comunque importante.

Probabile, a questo punto, che la colonnina di mercurio possa schizzare in direzione dei 30°C, ma in alcune località del Sud e delle Isole Maggiori si potrebbe andare anche oltre. Estate insomma, ma considerando che saremo avviati verso la conclusione di maggio dobbiamo dirvi che statisticamente ci sta.

IN CONCLUSIONE



Estate che s’intravede all’orizzonte, c’è poco da dire, le prime fiammate d’aria calda arriveranno molto presto e capire se arriveranno per rimanere o se si tratterà di fasi transitorie.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.