POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ci siamo, la circolazione atmosferica sembra destinata a scossoni importanti, scossoni che dovrebbero condurci verso l’esordio della bella stagione. Le condizioni meteo climatiche, come ben sappiamo, registreranno un cambiamento nel corso della prossima settimana ricordandoci che la bella stagione è ormai alle porte ma allo stesso tempo che la Primavera può essere molto capricciosa.

L’Alta Pressione, che fino a questo momento non ha avuto di certo vita facile, tenterà per la prima volta di prendere possesso del Mediterraneo centro occidentale. Tentativo che, per diversi giorni, dovrebbe andare a segno regalandoci scampoli di bel tempo dal sapore vagamente estivo.

Contestualmente attenzione all’attività depressionaria oceanica, che potrebbe non arrendersi tanto facilmente e potrebbe rappresentare una vera e propria spina nel fianco della struttura anticiclonica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Attualmente, come ben saprete, l’Italia risente di una circolazione ciclonica particolarmente insidiosa, i cui strascichi instabili sono destinati ad accompagnarci ancora per diversi giorni.

Ci aspettiamo ulteriori precipitazioni, localmente abbondanti, che assumeranno frequentemente carattere di rovescio o temporale. Attenzione perché potrebbero accompagnarci anche a fitte grandinate.

Nel corso della settimana inizierà, a partire da ovest, la rimonta anticiclonica e le condizioni meteo tenderanno gradualmente a migliorare, tuttavia la permanenza di una blanda circolazione instabile in quota provocherà instabilità diurna piuttosto vivace. Significa che dovremo fare i conti con altri temporali, specie su rilievi e zone adiacenti.

VERSO L’ESTATE

Proiettandoci verso l’ultima decade di maggio possiamo dirvi che i modelli matematici puntano ancora su una certa dinamicità atmosferica.

Masse d’aria di diversa estrazione potrebbero miscelarsi sul Mediterraneo, innescando ondate di maltempo davvero rilevanti. Attenzione, perché gli sbalzi termici potrebbero essere realmente imponenti, gettandosi le basi per fenomeni atmosferici violenti.

Non possiamo escludere delle fiammate d’aria calda, che potrebbero apparire improvvisamente provando a traghettarci in Estate in men che non si dica. Vedremo, già a partire dall’imminente rimonta anticiclonica.

IN CONCLUSIONE

Come avrete capito la situazione sta evolvendo molto rapidamente, lo sblocco della circolazione atmosferica è finalmente avvenuto e potrebbe riservarci sorprese di varia natura da qui sino a fine mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.