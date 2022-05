POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni dei modelli matematici parlano chiaro: stiamo procedendo verso un cambiamento del quadro meteo climatico.

L’attuale fase ciclonica lascerà strascichi instabili di un certo spessore, probabilmente fino a metà della prossima settimana, ma poi dovrebbe prendere il sopravvento un campo di Alta Pressione. Significa che il tempo farà registrare un sensibile miglioramento, pur senza escludere – inizialmente – qualche residuo acquazzone pomeridiano.

Le ultimissime emissioni dei centri di calcolo sembrano cancellare le eventuali insidie destabilizzanti, dando pertanto maggior peso alla struttura anticiclonica. Struttura che, come vedremo, dovrebbe regalarci le prime vere giornate d’inizio Estate.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il vortice ciclonico, approfonditosi come ben saprete a ridosso della Sardegna, sta provocando marcata e diffusa instabilità. Non solo, in alcune zone d’Italia parliamo di vero e proprio maltempo, ovvero le precipitazioni risultano consistenti e persistenti.

La struttura ciclonica perderà mordente nei prossimi giorni, ma almeno sino a martedì-mercoledì della prossima settimana permarrà dell’aria fresca in quota. Significa che, nonostante il graduale consolidamento anticiclonico, dovremo mettere in preventivo ulteriori temporali diurni.

In effetti un po’ tutti i modelli ad alta risoluzione ci dicono che nelle ore centrali avremo a che fare con frequenti fenomeni termo-convettivi praticamente ovunque. A partire dai rilievi e zone limitrofe, ma in varie regioni d’Italia potranno sconfinare in direzione di pianure e aree costiere.

PRIME GIORNATE D’ESTATE

Per non creare confusione e false aspettative possiamo dirvi che sì, l’Anticiclone porterà sicuramente bel tempo e un robusto aumento delle temperature, ma le proiezioni termiche ci confermano che non andremo incontro a eccessi di caldo.

Questo, almeno, quel che emerge dalle analisi termiche che stiamo portando avanti da alcuni giorni. Se poi dovessero subentrare novità – che ovviamente non possiamo escludere a priori – ve ne daremo conto.

Diciamo che l’Estate è ormai alle porte e che le belle giornate tipiche di maggio inoltrato stanno per iniziare. Ciò non toglie, chiaramente, che si possano verificare anche dei temporali. Di ciò avremo modo di parlarne a tempo debito.

IN CONCLUSIONE



Chi ama la bella stagione non dovrà attendere troppo per poter apprezzare le prime, splendide giornate d’inizio Estate.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.