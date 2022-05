POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Direzione Estate. Questo il titolo che avremmo potuto utilizzare per l’approfondimento odierno. Sì, perché le condizioni meteo climatiche stanno per subire altri importanti cambiamenti e stavolta si dovrebbe procedere verso l’alta pressione.

Che tipo di struttura sarà? Domanda che ci state ponendo in tanti, quel che possiamo dirvi è che molto probabilmente sarà un mix tra aria oceanica e aria di matrice subtropicale. Lo confermano le proiezioni termiche, che al momento sembrano scongiurare picchi di caldo anomalo senza tuttavia escludere che su alcune regioni la colonnina di mercurio possa salire oltre 30°C.

Poi i temporali. Occhio a possibili infiltrazioni di aria umida o addirittura fresca, ipotesi che chiaramente esporre le nostre regioni ai tipici temporali pomeridiani.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima di concentrarci sul bel tempo dovremo affrontare un fine settimana particolarmente turbolento. Come ben saprete siamo in attesa di un vortice di bassa pressione proveniente dalla Penisola Iberica, a sua volta scaturente dal pregresso affondo depressionario che ha investito l’Europa sudoccidentale.

Nei prossimi giorni confermiamo precipitazioni localmente abbondanti, potrebbero verificarsi temporali anche a carattere di nubifragio e in qualche caso potrebbero accompagnarsi a grandinate. Per quanto riguarda gli accumuli di pioggia ribadiamo quanto scritto i giorni scorsi, ovvero le proiezioni attuali ci dicono che su alcune zone d’Italia potrebbero cadere oltre 100 mm di pioggia.

Accumuli notevoli, tenete conto che spesso e volentieri potrebbe trattarsi di nubifragi e quindi molta pioggia in poco tempo.

BEL TEMPO

Tornando sul concetto di bel tempo quel che possiamo dirvi, lo ripetiamo, è che attualmente le proiezioni modellistiche sembrano scongiurare picchi di caldo africano particolarmente fastidiosi.

Non solo, se l’Alta Pressione potrebbe manifestare delle incertezze lasciandosi scappare delle infiltrazioni d’aria fresca in quota. Caldo e fresco, un mix che innescherebbe contrasti termici particolarmente cattivi, tradotto in poche parole potrebbero continuare i temporali.

Temporali pomeridiani su zone interne e attorno ai massicci montuosi, ma temporali intensi anche a carattere grandinigeno e che in alcuni casi potrebbero essere in grado di estendersi verso aree limitrofe pianeggianti e costiere.

IN CONCLUSIONE

Si va verso l’Estate, vero, ma per il momento non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Diciamo che vivremo una fase tardo primaverile assolutamente normale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.