POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici si stanno orientando, chi più chi meno, verso un cambio di circolazione atmosferica. Cambiamento in direzione di un consolidamento dell’Alta Pressione, conseguentemente ci si aspetta un generale rialzo delle temperature che potrebbero orientarsi al di sopra delle medie stagionali.

Caldo quindi, ma osservando le proiezioni termiche possiamo dirvi che al momento non s’intravedono rimonte anticicloniche africane in grado di preoccuparci. Non s’intravede la persistenza, questa è la cosa più importante, anche perché l’attività depressionaria oceanica potrebbe proseguire e potrebbe avere ulteriori risvolti instabili anche su di noi.

Instabilità che, come vedremo a breve, sta per prendere il sopravvento quale risposta all’ingresso di una struttura ciclonica foriera di frequenti precipitazioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo parlando di una goccia fredda che verrà da ovest e che sarà sostenuta da aria fresca di matrice nord atlantica. Fresco in quota, che andrà a cozzare con il crescente riscaldamento diurno.

Va detto che il vortice depressionario, ovviamente, sarà associato a un’area di bassa pressione che dalla Sardegna risalirà verso nordest. La fase centrale della settimana si preannuncia particolarmente instabile e su alcune regioni si tratterà di vero e proprio maltempo con precipitazioni che potrebbero risultare localmente abbondanti.

Dando un’occhiata alla stima degli accumuli alcune zone d’Italia potrebbero ricevere oltre 100 mm, tenete conto che spesso e volentieri si potrebbero verificare nubifragi e quindi saranno quantitativi di pioggia concentrati in poco tempo.

PRIMO ASSAGGIO D’ESTATE

Riprendendo quanto scritto in apertura possiamo aggiungere che la rimonta anticiclonica dovrebbe tenere a bada le depressioni oceaniche, depressioni che tuttavia potrebbero continuare a puntare l’Europa occidentale e a quel punto dovremo valutare se avranno la forza di penetrare lungo il fianco dell’Alta Pressione.

Qualora dovessero riuscirci potremmo assistere ad altre fasi d’instabilità atmosferica anche sulle nostre regioni, pur senza escludere approfondimenti ciclonici tra la Penisola Iberica e il Nord Africa in grado di innescare risalite d’aria caldo umida di matrice subtropicale. A quel punto il caldo inizierebbe a fare sul serio, ma per il momento è bene fermarsi qui.

IN CONCLUSIONE

La bella stagione è ormai dietro l’angolo, le prime calde giornate tardo primaverili s’intravedono all’orizzonte ma i temporali saranno comunque sempre in agguato.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.