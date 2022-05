POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Rieccoci dopo il fine settimana, un fine settimana che ha proposto delle insidie instabili ampiamente previste e che sembra un viatico verso giornate ricche di temporali.

Nei prossimi giorni, infatti, i modelli matematici confermano un ulteriore cambiamento delle condizioni meteo quale conseguenza al transito di un vortice d’aria fresca in quota. Tale struttura, sostenuta appunto di aria instabile, dovrebbe dar luogo a un peggioramento in modo particolare nella seconda metà di settimana.

Dopodiché, ed ecco che subentrano le vere novità, quelli che sino a qualche giorno fa sembravano semplicemente indizi sembra tramutarsi in prova. La prova che l’Estate è ormai dietro l’angolo, difatti s’intravede all’orizzonte la prima rimonta anticiclonica africana.

IL METEO A BREVE TERMINE

I prossimi giorni, come detto, saranno ricchi di instabilità diurna ovvero di temporali che prenderanno piede a ridosso dei rilievi e nelle zone interne.

Fenomeni che localmente potrebbero risultare intensi, anche perché in quota arriverà aria fresca che andrà a cozzare col crescente riscaldamento diurno. Tra l’altro a partire da metà settimana inizierà ad avvicinarsi il vortice ciclonico secondario, vortice sulla cui traiettoria sussistono ancora delle incertezze.

Diciamo che potrebbe iniziare a entrare in azione sulla Sardegna, dopodiché potrebbe prendere piede in modo particolare al Centro Sud laddove oltre ai solito temporali potrebbero verificarsi veri e propri momenti di maltempo. L’instabilità, invece, potrebbe proseguire al Nord.

CALDO?

Rispetto a quanto emerso qualche giorno fa, dove le proiezioni termiche sembravano puntare con più decisione verso la normalità o addirittura in direzione di temperature inferiori alle medie stagionali, il lungo termine potrebbe riservarci le prime sorprese.

Sorprese come scritto in apertura di chiaro stampo africano, quindi caldo. I primi caldi di stagione, che potrebbero farsi strada a seguito di nuovi affondi depressionari sull’Europa sudoccidentale. Attenzione però, perché proprio questi affondi depressionari potrebbero cambiare le carte in tavola nel senso che non escludiamo possano esserci risvolti instabili anche sulle nostre regioni.

Diciamo che tutto si giocherà sul filo di un equilibrio piuttosto sottile, vedremo da che parte penderà l’ago della bilancia.

IN CONCLUSIONE

Estate che ormai è dietro l’angolo e i primi, chiari segnali di cambiamento della circolazione atmosferica s’intravedono all’orizzonte.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.