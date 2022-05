POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Da tempo, ormai, abbiamo evidenziato come la circolazione atmosferica sia orientata verso scossoni importanti. Le condizioni meteo climatiche, come ben sappiamo, stanno cambiando in continuazione ricordandoci che la bella stagione è ormai alle porte e che la Primavera può essere molto capricciosa.

Il Vortice Polare, che durante l’Inverno è stato in grado di respingere ogni assalto stratosferico, ormai è giunto al capolinea. Questo fa sì che masse d’aria fredda stiano affluendo verso l’Europa settentrionale, ma mentre sino a qualche giorno fa sembravano in grado di puntare il Mediterraneo in questo momento l’ipotesi prevalente è un’altra.

Contestualmente abbiamo registrato un incremento dell’attività depressionaria oceanica, tant’è che la prossima settimana ci aspettiamo ancora instabilità atmosferica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Attualmente, come ben saprete, l’Italia inizia a risentire degli spifferi d’aria fresca provenienti da nord.

Ci aspettiamo ulteriori precipitazioni, localmente abbondanti, che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Interessante evidenziare come sull’arco alpino siano attese altre nevicate.

Nel corso della settimana il transito di un vortice depressionario secondario dovrebbe dar luogo a instabilità più diffusa e su alcune regioni le piogge potrebbero risultare più insistenti. Il tutto in un contesto climatico piuttosto fresco per il periodo.

RIBALTONI UNO DIETRO L’ALTRO

Proiettandoci verso la metà di maggio possiamo dirvi che i modelli matematici puntano su una marcata dinamicità atmosferica.

Masse d’aria di diversa estrazione potrebbero miscelarsi sul Mediterraneo, innescando ondate di maltempo davvero rilevanti. Attenzione, perché gli sbalzi termici potrebbero essere realmente imponenti, gettandosi le basi per fenomeni atmosferici violenti.

Non possiamo escludere delle fiammate d’aria calda, che s’intravedono soprattutto a cavallo tra fine prima decade e inizio della seconda.

IN CONCLUSIONE

Come avrete capito la situazione sta evolvendo molto rapidamente, lo sblocco della circolazione atmosferica è finalmente avvenuto e potrebbe riservarci sorprese di varia natura anche nella prima metà di maggio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.