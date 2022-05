POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

C’eravamo lasciato commentando un trend meteo climatico che, se confermato, avrebbe portato violenti temporali subito dopo quella che possiamo considerare a tutti gli effetti la prima ondata di caldo dell’anno.

Siamo pur sempre un Primavera, è giusto non dimenticarlo, ma le temperature che stiamo raggiungendo e che raggiungeremo da qui a domenica non hanno e non avranno nulla da invidiare alle temperature di giugno inoltrato o addirittura di luglio.

Poi però attenzione, perché per la prossima settimana si conferma un cambiamento del tempo e potrebbe essere irruento. Aria fresca potrebbe gettarsi sul Mediterraneo innescando violenti contrasti termici, conseguentemente violenti fenomeni atmosferici.

IL METEO A BREVE TERMINE

Da qui a domenica non ci aspettiamo sostanziali novità, l’Alta Pressione dovrebbe continuare a coinvolgere tutte le nostre regioni e le temperature potrebbero aumentare di qualche grado. Significa che l’ondata di caldo si farà sentire ancor di più, peraltro il promontorio anticiclonico sembra destinato a rafforzarsi ulteriormente.

Dal punto di vista precipitativo poco o nulla da segnalare se non la possibilità che le aree alpine e prealpine possano ospitare ulteriori temporali. Non escludiamo i classici sconfinamenti in direzione delle aree pedemontane e delle alte pianure.

Detto ciò non abbiamo nient’altro da aggiungere, ci aspettiamo giornate all’insegna del sole e del tempo splendido per chi avrà la possibilità di stare all’aria aperta.

POSSIBILI NUBIFRAGI

Attenzione, perché nella fase centrale della prossima settimana il quadro meteo climatico potrebbe subire modifiche sostanziali. Aria fresca nord atlantica, se non addirittura di provenienza artica, potrebbe spingersi verso l’Europa centro occidentale e da lì in direzione del Mediterraneo.

Ipotesi sostenuta da un po’ tutti i modelli matematici, pertanto ci aspettiamo temporali particolarmente violenti che potrebbero abbattersi in varie zone d’Italia. Alcuni centri di calcolo ci dicono che potrebbe isolarsi una goccia fredda in quota, ipotesi che chiaramente spalancherebbe le porte del maltempo.

Chiaramente scenderebbero le temperature, che si porterebbero su valori più consoni al periodo.

IN CONCLUSIONE



Stiamo vivendo un vero e proprio assaggio d’Estate, su questo non c’è alcun dubbio, ma siamo ancora in Primavera e il peggioramento temporalesco della prossima settimana ce lo ricorderà.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.