Che le condizioni meteo siano praticamente come dire impazzite, ce ne eravamo accorti da tempo. Nei primi giorni di aprile abbiamo avuto una raffica di trombe d’aria nelle regioni del Nord Italia, oltre che innumerevoli cadute di grandine, finite poi con nevicate a bassa quota.

Le proiezioni dei modelli matematici davano la possibilità di avere pioggia, ma di questa ne è giunta molta meno rispetto a quella prospettata quasi ogni volta. Poi ci sono stati i temporali di maggio, anche di forte intensità. Anche qui molti vortici che dalle nubi si sono abbassati fin quasi al suolo.

Ora è giunto il caldo, che peraltro aumenterà. A questo punto sarà sufficiente uno sbuffo d’aria fresca per degenerare in maltempo, e lo hanno sperimentato in questi giorni tra sud Inghilterra, Francia, Germania e Paesi Bassi, con temporali di eccezionale intensità. Peraltro, in Germania si sono abbattute decine di trombe d’aria che hanno toccato il suolo, oltre che grandinate con parecchi danni in molte città.

L’Italia nel fine settimana toccherà uno degli apici dell’ondata di calore, poi da lunedì le condizioni meteo cambieranno soprattutto al Nord Italia, dove ci saranno questi sbuffi d’aria fredda oceanica, che innescheranno innumerevoli temporali che contrastando con l’aria calda, potrebbero assumere forte intensità. Non sappiamo che cosa succederà esattamente, se ci saranno anche da noi trombe d’aria come Germania, ma è molto probabile che vi saranno nubifragi a carattere locale, temporali con migliaia di scariche elettriche, grandine anche di grosse dimensioni in talune località. Ma quello che appare abbastanza sicuro è soprattutto un calo della temperatura al Nord Italia dove per alcuni giorni si avrà un certo sollievo dall’anomalia meteo estrema.

Qui per ora entriamo in un terreno come dire tutto da confermare: aria fresca potrebbe scendere verso il mare di Sardegna, con rotta poi verso il Tirreno. Si potrebbe formare un minimo di bassa pressione, ovvero una vera e propria ciclogenesi mediterranea. Condizione meteo molto anomala in questo periodo dell’anno, che darebbe temporali verso la Sardegna, forse anche altre aree del Tirreno. Però, su questo ci sono ancora parecchi dettagli da definire con l’ausilio di modelli matematici, in quanto il Sud Italia e la Sicilia potrebbero esserne nemmeno coinvolti, e da queste parti persino si potrebbe avere un ulteriore rinforzo del caldo più avanti.

Abbiamo descritto anomalie meteo climatiche a catena, quella che noi stiamo vivendo non è né primavera e né estate, e non lo sarebbe stato neanche se fossimo in giugno.