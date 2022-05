POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Proseguiamo le nostre analisi modellistiche evidenziando quelle che sono le novità subentrate con gli ultimi aggiornamenti. In realtà il trend meteo climatico sembra delinearsi chiaramente all’orizzonte, a partire ovviamente dall’assaggio d’Estate che sta iniziando.

L’Alta Pressione prenderà il sopravvento nel corso del weekend e dovrebbe tenerci compagnia per circa una settimana. Oltre al sole dobbiamo segnalare un corposo rialzo delle temperature, destinate a portarsi al di sopra delle medie stagionali.

La situazione potrebbe cambiare a partire da domenica 22 maggio, complice una discesa d’aria fresca dall’Europa del nord. Fresco che potrebbe impattare sull’Alta Pressione, costringendola a ritirarsi verso sud. Evoluzione che andrà monitorata con estrema attenzione perché i contrasti termici potrebbero generare un severo peggioramento sulle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Riprendendo il discorso “Alta Pressione” possiamo aggiungere qualcosa dal punto di vista termico. Abbiamo dato un’occhiata alle varie proiezioni e sì, farà caldo. Ma quanto? E’ la domanda che in molti di stanno ponendo, la risposta è la seguente: sarà caldo d’inizio Estate, sicuramente, ma non dovrebbero esserci particolari eccessi.

Diciamo che su alcune città le temperature potrebbero superare punte di 30°C, ad esempio nelle due Isole Maggiori e al Sud, ma in questo periodo le prime ondate di caldo vanno considerate assolutamente normali.

Peraltro, visto e considerato che non dovrebbe insistere per più di una settimana, la persistenza al momento non dovrebbe preoccupare.

POSSIBILE MALTEMPO

Ultima settimana di maggio che potrebbe determinare un cambiamento importante. D’altronde siamo ancora in Primavera, ragion per cui dobbiamo mettere in preventivo sia fasi d’instabilità atmosferica, sia veri e propri peggioramenti.

Vedremo, se l’aria fresca dovesse riuscire a impattare sul Mediterraneo con una certa vivacità potrebbe effettivamente dar luogo a un’area di bassa pressione foriera di maltempo. Comunque sia, osservando le proiezioni dei centri di calcolo, si punta in direzione di un cambiamento e i temporali dovrebbero ripresentarsi in modo convincente.

IN CONCLUSIONE



Primo assaggio d’Estate alle porte, ma attenzione alla Primavera perché è ben lungi dall’essere terminata. I temporali torneranno e potrebbero essere particolarmente cattivi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.