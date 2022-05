Ecco le proiezioni dei calcolatori, linee di tendenza meteo climatiche che necessitano di conferme nei prossimi giorni, ma per ora le temperature previste sono altissime, peraltro, derivanti da più ondate di caldo che nel corso della prima decade di giugno si susseguiranno una dopo l’altra.

Ondate di caldo generate da bolle roventi d’aria calda proveniente dal Sahara che è accompagnata da un anticiclone, il quale comprimere l’aria nei bassi strati surriscaldandola, e innalza ulteriormente la temperatura di origine.

E anche i mari italiani si stanno riscaldando rapidamente, con anomalie termiche soprattutto sui bacini occidentali, mentre sono minori in quelli orientali. Addirittura, per ora lo Jonio risulta essere il mare con le più basse anomalie termiche. In effetti, il caldo ha battuto soprattutto la parte occidentale del Mediterraneo, interessando anche il Nord Italia, mentre è più recente la calura nelle regioni centrali, dove venerdì 27 maggio si è assistito a una serie di valori record.

Il refrigerio che avremo domenica e lunedì sarà potente ma breve, e subito si andrà verso valori termici smisuratamente elevati, soprattutto nelle aree più vicine al Nord Africa; infatti, come potrete osservare le temperature massime stimate dei capoluoghi di provincia raggiungono vette incredibili, sino 44 °C che potrebbe essere raggiunto in località come Benevento, ma qui bisogna anche dire che molti comuni potrebbero soffrire soglie termiche analoghe.

A questo punto parliamo di temperature prossime valori record, se non record per alcune. Molte temperature record in Italia sono state raggiunte negli ultimi anni, con valori che un tempo erano inimmaginabili.

Il 1° giugno inizia l’estate metereologica, in anticipo di tre settimane rispetto a quella astronomica. E con tutto questo caldo dovremmo passarci probabilmente parecchio tempo ancora, in quanto il refrigerio dell’inizio autunno, quello che in teoria dovrebbe iniziare a settembre, è molto lontano ancora. C’è tutta l’estate da trascorrere, con il rischio che ulteriori ondate di caldo, forse ancor peggiori, ci possano interessare.

D’altronde i modelli matematici sul clima, sono pessime, e questo lo scriviamo da tempo. Indicano anomalie della temperatura che sono consistenti, di stime che spesso sono sottostimate dei modelli matematici stagionali.

E nonostante tutto questo c’è ancora chi ignora i cambiamenti climatici, e addirittura esordisce con teorie fantasiose, attaccando coloro che riportano i fatti concreti giustificati da un’immensità incredibili di scienziati e pubblicazioni. Ma che il clima sia cambiato ormai e percezione di tutti, e ignorarlo non serve niente.

Non sono poche le persone che iniziano migrare dalle pianure verso le alture, per vivere un clima estivo decisamente meno caldo. Una curiosità, molte persone raggiunta l’età della pensione si trasferiscono verso località prealpine, scappando via dalla Pianura Padana, che l’estate ha ormai un clima rovente.

Temperature massime fino al 11 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Benevento 44°C

Foggia, Terni, Caserta, Sanluri 41°C

Avellino, Villacidro, Caltanissetta, Matera, Firenze 40°C

Catania, Frosinone, Roma, Salerno, Forlì, Nuoro, Oristano 39°C

Cesena, Isernia, Taranto, Iglesias, Rieti, Cosenza, Catanzaro, Carbonia, Palermo, Prato 38°C

Olbia, Potenza, Arezzo, Perugia, Agrigento, Andria, Viterbo, Sassari, Tempio Pausania, Enna, Macerata, Siena, Barletta 37°C

Rimini, Napoli, Pistoia, Campobasso, Pesaro, Latina, Lucca, Ascoli Piceno, Chieti, Lanusei, Ravenna, Trani, Ragusa 36°C

Grosseto, Urbino, Tortolì, Ferrara, Bari, Teramo, Cagliari, Modena, Reggio nell’Emilia, Bologna, Lecce 35°C

Mantova, Pisa, Rovigo, Pescara, Reggio di Calabria, Verona, L’Aquila, Siracusa, Padova 34°C

Brindisi, Pordenone, Udine, Ancona, Gorizia, Vibo Valentia, Vicenza, Parma, Brescia, Crotone, Massa, Trieste, Messina, Trapani, Trento 33°C

Bolzano, Carrara, Como, Livorno, Monza, Lecco, Cremona, Lodi, Milano, Fermo, Treviso, Piacenza, Bergamo 32°C

Pavia, Aosta, Alessandria, La Spezia, Sondrio, Torino, Asti, Genova, Novara, Verbania, Vercelli, Savona, Varese 31°C

Venezia 30°C

Belluno, Biella, Imperia 29°C

Cuneo 28°C

Rammentiamo che le temperature stimate nell’elenco che vediamo, potranno variare. Si tratta di elaborazioni meteo derivanti dai modelli matematici con successive post elaborazioni che considerano la climatologia locale.