SITUAZIONE METEO

Aria oceanica sta subentrando in Europa occidentale all’anticiclone africano. In Spagna, Portogallo e Francia occidentale, la temperatura è attualmente in caduta libera.

Una bolla d’aria molto calda ha raggiunto la Sardegna e si sta rapidamente espandendo sull’Italia, ma al Nord Italia avrà durata breve, in quanto l’ondata di calore inizierà a calare lunedì.

EVOLUZIONE METEO CLIMATICA 15 GIORNI

È in atto una notevole espansione di aria molto calda verso l’Italia. Il picco di calura per quanto concerne la Penisola e Isole Maggiori, si avrà ad inizio settimana. Infatti, affluirà aria oceanica verso la Sardegna e forse le regioni tirreniche, con la formazione di una ciclogenesi foriera di instabilità e temporali che raggiungerà l’Isola a metà settimana, per espandersi poi verso est attenuandosi gradualmente, consumata dal caldo dell’anticiclone africano.

Il Nord Italia da lunedì sarà interessato da aria più fresca in quota, e inizieranno a svilupparsi temporali che potrebbero assumere forte intensità, in specie martedì e in parte mercoledì. Non sono da escludere nubifragi e anche grandinate. Possibilità di forti raffiche di vento e qualche tromba d’aria.

Ancora lunedì l’aria molto calda interesserà il resto d’Italia, anche se dopo il primo picco termico atteso entro metà settimana, sarà spento dalla ciclogenesi proveniente dal Mare di Sardegna, e da una temporanea spinta di correnti oceaniche.

L’evoluzione meteo derivante dalla ciclogenesi mediterranea potrebbe temporaneamente intensificare il caldo in Sicilia e al Sud Italia con lo scirocco, prima di un potenziale e benedetto refrigerio. In Sardegna si potrebbero avere temporali.

Tutta la settimana vedrà instabilità atmosferica sull’Italia, specie al Nord, le zone interne del Centro. Ma si potrebbe avere un temporaneo coinvolgimento di aree costiere.

FOCUS EVENTI METEO PIU’ RILEVANTI

L’evento meteo più rilevante sarà la lunga ondata di caldo fuori stagione che però ha una data di fine, in quanto, come abbiamo visto si interromperà, anche se difficilmente tutta Italia tornerà a valori termici nella norma. A questo punto, l’evento meteo rilevante, e soprattutto atteso è quello dei temporali e della diminuzione della temperatura.

Con l’avvento di giugno, la poderosa massa d’aria rovente africana spingerà verso nord, cercando spazi anche sull’Italia, ma allo stesso tempo, premerà da nord aria oceanica che favorirà temperatura nella norma, se non sotto, al Nord Italia e forse anche su parte del Centro, ma la calura del Sahara sarà notevole, e potrebbe sbarrare di parecchio la via al fresco proveniente da nord, e alla fine prevalere.

Ma per finire, un aspetto non trascurabile è che prima della tipica siccità mediterranea, forse la pioggia bagnerà molte regioni italiane, e non solo il Nord Italia.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.