SITUAZIONE METEO

In Europa occidentale, soprattutto su Spagna e Portogallo, ma anche parte di Francia, Germania ed Europa centrale, in Italia, parte dei Balcani, ci troviamo in una fase di caldo, che tenderà ad accentuarsi durante domenica. In Spagna il caldo è record per Maggio, e lo potrebbe rischiare anche parte dell’Italia, salvo novità dell’ultim’ora.

Una nuova notevolissima bolla d’aria rovente ha raggiunto la Spagna, e domenica dilagherà verso molti Paesi europei, compresa l’Italia.

Sulle Isole Britanniche giunge aria fresca nord oceanica. Evidenziamo le temperature pesantemente sotto la media su gran parte della Russia europea, l’Ucraina, i Paesi Baltici e la regione del Mar Nero. Ci sono aree anche con 10°C sotto la media.

In Italia sale la temperatura, la calura aumenterà in modo fulmineo su Sardegna e Sicilia, per propagarsi al Centro Sud. Il Nord Italia avrà, per ora altra sorte.

EVOLUZIONE METEO CLIMATICA 15 GIORNI

Come evidenziato, è in atto una notevole espansione di aria molto calda verso l’Italia. Il picco di calura si avrà per quanto riguarda il Nord Italia domenica, mentre per quanto concerne le altre regioni italiane durante la settimana prossima. Mentre prende forma un’insidia anomala verso la Sardegna e forse le regioni tirreniche, con la formazione di un centro di bassa pressione foriero di instabilità e temporali. Potrebbe dare una tregua alla calura estrema.

Nel frattempo, il Nord Italia da lunedì sarà interessato da aria più fresca, e alcune previsioni prospettano un sensibile abbassamento di temperatura in settimana, per effetto dei temporali che potrebbero assumere forte intensità. E si potrebbero avere anche in Italia nubifragi e anche grandinate.

L’aria molto calda interesserà continuerà ad interessare il resto d’Italia, anche se dopo il primo picco termico che si avrà sino a martedì, verso metà settimana, in Sardegna giungerà aria più fresca proveniente dalla Francia che abbasserà temporaneamente la calura, e che potrebbe sfondare verso il Mar Tirreno, e forse oltre.

L’evoluzione meteo derivante dalla ciclogenesi mediterranea potrebbe intensificare il caldo in Sicilia e al Sud, prima di un potenziale e provvidenziale refrigerio.

Nonostante ciò, in linee generali, sondando un periodo di 15 giorni, la temperatura sarà diffusamente sopra la media, nonostante le possibili interferenze dall’Oceano Atlantico.

FOCUS EVENTI METEO PIU’ RILEVANTI

L’evento meteo più rilevante è la lunga ondata di caldo fuori stagione, che potrebbe arrecare dei record di temperatura anche in alcune località italiane. Poi, il rischio di forti sbalzi termici verso il basso prodotto dall’intrusione di aria fresca, ma allo stesso tempo, da successive rimonte verso nord di aria rovente africana. Ed è l’eccesso di caldo africano a ridurre i benefici complessivi del refrigerio.

Refrigerio che pare esservi, anche se non sappiamo quando si spingerà verso il Sud Italia e la Sicilia, dove si rischia di avere una decina di giorni e più un clima rovente.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.