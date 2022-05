TENDENZA METEO CLIMATICA SINO 7 GIORNI

Questo fine settimana vedrà le regioni settentrionali interessate dal transito di un fronte freddo. Le elevate temperature che si stanno registrando, contrasterà hanno con aria fresca che travalicherà l’arco alpino, e che darà origine a temporali.

L’intrusione di aria più fresca da nord determinerà forti contrasti termici. Da qui la possibilità di avere temporali che potrebbero assumere forte intensità con anche grandinate. Instabilità atmosferica tenderà a presentarsi anche nelle regioni appenniniche, inoltre la Sicilia sarà interessata da quel vortice ciclonico che ha investito gli scorsi giorni la Sardegna, e si avranno precipitazioni, poi un rapido miglioramento.

Avremo anche un sensibile abbassamento della temperatura soprattutto la giornata di domenica.

La nuova settimana vedrà l’espandersi verso nord dell’alta pressione africana, la quale tenderà a innalzare considerevolmente i termometri praticamente su tutta Italia. Un’ondata di calore di forte intensità e attesa a partire da mercoledì ad iniziare dalla Sardegna che si estenderà rapidamente su tutta l’Italia.

Qualche infiltrazione di aria più fresca potrebbe oltrepassare l’arco alpino nel corso della settimana, e dare luogo a qualche temporale al Nord Italia, dove il caldo non dovrebbe assumere, questo secondo le ultimissime previsioni, entità rilevante.

TENDENZA METEO CLIMATICA SINO 15 GIORNI

Saremo, specialmente al Nord Italia, in prossimità di quella linea di convergenza tra masse d’aria molto calda africana che nel corso della settimana danno temperature altissime sull’Italia. Tale situazione proseguirà anche la settimana successiva. Probabilmente, ma solo temporaneamente, la linea convergenza con aria più fresca oceanica, potrebbe spingersi verso sud, e quindi dare luogo a temporali. Le aree più esposte saranno quelle alpine e prealpine.

Nella prima decade di giugno potrebbe prevalere il caldo intenso, anche se non sono da escludere come detto prima, infiltrazioni di aria più fresca oceanica. Ciò andrebbe a innescare fenomeni temporaleschi sparsi anche forti generalmente nel Nord Italia, ma che forse faranno rotta anche verso parte della penisola italiana.

Sardegna e Sicilia saranno molto esposte alle masse d’aria calda provenienti dall’Africa. Qui si potrebbero raggiungere temperature davvero estreme per lungo periodo, anche parecchio superiori ai 40 °C in vari centri urbani. Inoltre, le ultime elaborazioni prospettano valori analoghi anche in alcune aree delle regioni meridionali, mentre 40°C potrebbero essere toccati anche nel Centro Italia.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.