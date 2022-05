La giornata di oggi, 27 maggio segna per varie località d’Italia centrale dei record massimi di temperatura. L’epicentro della calura sembra essere localizzato tra il Lazio e la Toscana. Sono valori termici considerevoli quelli che vediamo qui nell’elenco che vi proponiamo, e sono valori massimi non ancora definitivi.

Varie località hanno raggiunto e superato il precedente record storico di maggio, in specie in Toscana e varie località del Lazio. Il tutto con cielo irregolarmente nuvoloso, se non spesso coperto. I cambiamenti climatici stanno battendo forte ormai, ci troviamo in una condizione in cui sembrerebbe che il peggio debba sempre venire, in specie osservando le previsioni sia nel due settimane, che quelle poi mensili ed estive, le quali prospettano anomalie termiche considerevoli.

Firenze-Peretola 36°C

Grosseto, Guidonia 35°C

Latina, Napoli-Capodichino, Pisa-S Giusto, Roma Fiumicino, Roma-Urbe 34°C

Albenga, Grottaglie, Isola d’Elba-Monte Calamita, Lamezia Terme, Perugia, Pontecagnano, Rieti, Roma-Ciampino, Sarzana-Luni, Viterbo 33°C

Aosta, Foggia, Frosinone, Genova-Sestri, Grazzanise, Milano-Linate, Pratica Di Mare 32°C

Amendola, Bolzano, Brescia-Montichiari, Lecce, Parma, Torino, Verona-Villafranca 31°C

Bergamo-Orio Al Serio, Bologna-Borgo Panigale, Brescia-Ghedi, Capri, Ferrara, Gela, Milano-Malpensa, Novara-Cameri, Padova, Ronchi Dei Legionari, Treviso-Istrana, Treviso-S Angelo 30°C

Alghero, Aviano, Capo Mele, Comiso As Usaf, Crotone, Cuneo-Levaldigi, Forli, Gioia Del Colle, Marina Di Ginosa, Piacenza, Torino-Caselle, Udine-Rivolto 29°C

Decimomannu, Messina, Punta Marina 28°C

Cervia, Frontone, Mondovi, Olbia-Costa Smeralda, Passo Dei Giovi, S Maria Di Leuca, Torino-Bric Della Croce, Trapani-Birgi, Venezia-Tessera 27°C

Cagliari-Elmas, Capo Carbonara, Falconara, Pescara, Reggio Calabria, Rimini, Trieste 26°C

Bari-Palese Macchie, Brindisi, Catania-Fontanarossa, Catania-Sigonella, Tarvisio 25°C

Dobbiaco, Lampedusa, Monte Scuro, Palermo-Punta Raisi 24°C

Capo Bellavista 23°C

Pantelleria, Resia Pass, Trevico 22°C

Monte Cimone 18°C

Paganella, Passo Rolle 16°C