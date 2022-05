La notizia è apparsa appena adesso in Accuweather. Tre studenti di meteorologia dell’Università dell’Oklahoma sono stati coinvolti in un incidente stradale durante il loro viaggio di ritorno dal Kansas, dove avevano intercettato con successo un grosso tornado durante un’uscita di routine a caccia di tempeste.

Sono alcune migliaia i cacciatori di tornado che giungono nel Nord America per assistere a questi fenomeni terrificanti della natura. Non è la prima volta che ci sono degli incidenti anche mortali, però causati dall’essere travolti da un tornado colpiti da un fulmine.

Stavolta il responsabile dell’incidente di natura stradale, il New York Times indica le vittime che sono Nicholas Nair, 20 anni, Gavin Short, 19 anni, e Drake Brooks, 22 anni.

I ragazzi stavano viaggiando stavano viaggiando in direzione Tonkawa, in Oklahoma, una piccola città vicino al confine con il Kansas, quando il loro suv ha subito un incidente molto grave. Gli studenti sono stati dichiarati morti sul posto.

Questo l’ultimo loro post:

Large dusty tornado 4 miles north of Herrington, Kansas. Filmed at 8:07 pm. We observed power flashes in the town. #kswx #kansasing @NWSWichita @NWSTopeka @MetCrewChasers @nic_nairwx @Wx_DrakeBrooks pic.twitter.com/GGtTrPZLpj

— Gavin Short (@GavinShortWX) April 30, 2022