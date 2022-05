La grandine di grosse dimensioni, d’estate è un fenomeno abbastanza frequente nel meteo della Lombardia a paragone con altre regioni d’Italia. Qui nel nostro articolo abbiamo riportato solo gli eventi di grandine tra il 26 ed il 27 luglio 2021. Ebbene, in un breve arco temporale con il transito dei treni della grandine, e durante una stagione estiva se ne verificano diversi, ecco nel seguito di questo pezzo cosa è successo.

Abbiamo deciso di pubblicare questo articolo perché gran parte delle persone ignora il pericolo grandine, e quanto spesso può grandinare durante i temporali, e non solo in Lombardia che prendiamo in esame in questo articolo, e prossimi giorni pubblicheremo alcune notizie dello scorso anno per altre regioni d’Italia.

Purtroppo, non possiamo diffondere pubblicamente sulle grandinate, in quanto provengono da un nostro partner www.infograndine.com che le invia prontamente ai suoi clienti. La ricerca minuziosa di questi eventi meteo ha un costo consistente.

LOMBARDIA grandinate con grossi chicchi del 26 ed il 27 luglio 2021.

Valmorea (provincia di Como), intensa grandinata con presenza di chicchi più grandi fino a 4 cm di diametro. Danni.

Lurago d’Erba e dintorni (provincia di Como), forte grandinata con chicchi di almeno 3 cm di diametro.

Tra Lonate Ceppino e Tradate (provincia di Varese), intensa grandinata con chicchi attorno ai 3 cm o poco più, ma di forma irregolare e bordi appuntiti. Probabili danni.

Casatenovo e dintorni (provincia di Lecco), intensa grandinata con chicchi di 3-4 cm di diametro. Un’intensa grandinata ha colpito anche la zona tra Bulciago e Nibionno, con qualche chicco fino a 4 cm di diametro.

Ballabio (provincia di Lecco), intensa grandinata con chicchi probabilmente di almeno 2 cm di diametro o superiori.

Da Boario Terme verso Valle Dorizzo e dintorni (provincia di Brescia), grandine localmente abbondante e con qualche chicco oltre i 2 cm di diametro.

Nel territorio di San Pellegrino Terme (provincia di Bergamo) segnalata intensa grandinata con chicchi da 2-3 cm di diametro. Notizie di altre grandinate in altre zone della provincia ma in genere di piccole dimensioni, qualche chicco è stato segnalato anche su Bergamo.

In aggiunta alle precedenti notizie legate alla devastante grandinata nella zona del bresciano tra Concesio e Nave, chicchi di grosse dimensioni hanno colpito anche la zona di Bovezzo, fino a 6-7 cm di diametro. Colpita anche l’area tra Salò, Gardone Riviera (specie frazioni verso nord e Toscolano Maderno, già colpite anche nei giorni precedenti, con chicchi fino a 4-5 cm di diametro.

Rodengo-Saiano, Gussago, Cellatica e dintorni (provincia di Brescia), forte rovescio di grandine con presenza di chicchi attorno ai 2 cm di diametro.

Sulla base di ulteriori approfondimenti, altre zone colpite dalla grandine in provincia di Como sono state in particolare quelle di Inverigo e Costa Masnaga, con chicchi di almeno 2 cm di diametro, ma anche un po’ più grandi.

Barzago, Colle Brianza, Annone di Brianza e dintorni (provincia di Lecco), grandine anche copiosa con presenza di chicchi di circa 2 cm di diametro.

Usmate Velate e circondario (provincia di Monza e della Brianza), grandinata significativa con qualche chicco fino a 2 cm di diametro.

Filago e dintorni (provincia di Bergamo), grandine intensa con qualche chicco fino a 2 cm o poco più di diametro.

Da Costa di Mezzate, Gorlago a Castelli Calepio ed altre località circostanti (provincia di Bergamo), intensa grandinata con qualche chicco localmente fra 2 e 3 cm di diametro.

Queste informazioni derivano da un servizio redatto per i levabolli da www.infograndine.com