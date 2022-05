Nella giornata di ieri 22 maggio la temperatura toccato picchi estremi in Sardegna. Come potrete vedere la l’elenco qui sotto dei valori registrati da stazioni meteo ufficiali, la colonnina di mercurio ha toccato ben 36°C nella provincia di Cagliari, ma quel che più anomalo è che 34 °C siano stati registrati nel capoluogo sardo, che è una località di mare.

In questo periodo le località di mare hanno quasi temperature sensibilmente inferiori rispetto ai valori delle zone interne. Ciò è dovuto al fatto che il mare è ancora freddo, anche se il caldo persistente ha determinato un sensibile aumento della temperatura marina. Per intenderci, il mare e più caldo rispetto alla norma.

Siamo quindi avanti rispetto alla stagione, l’estate è come dire precocemente arrivata, però così come è giunta potrebbe essere anche bruscamente interrotta da improvvise irruzioni d’aria fresca da nord. E già i modelli matematici iniziano a prospettare una tale ipotesi per il prossimo weekend, ma siamo relativamente distanti da tale periodo di previsione, specialmente in considerazione del fatto che viviamo anomalie climatiche imponenti, e questo attenua anche l’affidabilità delle previsioni meteo.

In merito le temperature registrate nella giornata di domenica evidenziamo che varie stazioni meteo del Nord Italia hanno superato 30 °C, tuttavia la temperatura al Nord Italia è diminuita lievemente rispetto al giorno prima, soprattutto nel settore occidentale, questo a causa di nubi che hanno velato il cielo, e che tra pomeriggio e sera hanno visto la formazione di cumulonembi con qualche temporale sporadico.

La calura invece è stata decisamente moderata, niente di eccezionale nella penisola italiana in Sicilia, dove il caldo però sta arrivando soprattutto oggi. E quest’oggi si toccheranno temperature ancora superiori rispetto ieri in Sardegna. Oggi potrebbe essere una delle giornate più calde di maggio.

Italia: temperature massime del 22 maggio 2022

Decimomannu 36.2

Cagliari 34.2

Foggia Amendola 32.4

Ferrara 31.8

Verona Villafranca 31.2

Marina Di Ginosa 31

Matera 30.9

Bolzano 30.6

Brescia Ghedi 30.6

Bologna 30.3

Alghero 30.1

Olbia 29.7

Frontone 29.4

Lecce 29.4

Milano Linate 29.4

Treviso Istrana 29.4

Bergamo 29.3

Rimini 29.2

Treviso 29.2

Capo Caccia 29

Gioia Del Colle 29

Torino Caselle 28.8

Chieti San Giovanni Teatino 28.6

Firenze 28.5

Udine Rivolto 28.4

Firenze Peretola 28.1

Viterbo 28.1

Ravenna Punta Marina 28

Bari Palese 27.8

Milano Malpensa 27.8

Pescara 27.8

Roma Ciampino 27.7

Ancona Falconara 27.6

Arezzo 27.6

Reggio Calabria 27.5

Piacenza 27.4

Campobasso 27.2

Capo Carbonara 27.2

Catania Sigonella 27.2

Cervia 27.2

Messina 27.2

Vigna Di Valle 26.9

Siracusa 26.7

Catania Fontanarossa 26.6

Termoli 26.6

Torino Bric Croce 26.4

Bari 26.3

Venezia 26.3

Grosseto 26.2

Capo Bellavista 26

Enna 26

Monte Sant’Angelo 26

Santa Maria Di Leuca 26

Vieste 26

Isola d’Elba Monte Calamita 25.8

Palermo Punta Raisi 25.5

Venezia Lido 25.4

Caserta 25.3

Roma Fiumicino 25.3

Pisa 25

Trapani 25

Ustica 25

Monte Settepani 24.9

Civitavecchia 24.8

Brindisi 24.4

Grazzanise 24.4

Napoli 24.2

Ponza 23.9

Capri 23.8

Lamezia Terme 23.4

Lampedusa 23.4

Cozzo Spadaro 23.2

Capo Palinuro 23

Pratica Di Mare 22.8

Genova 21

Monte Scuro 21

San Valentino Alla Muta 21

Capo Mele 20.6

Gela 20.4

Monte Terminillo 19.7

Capo Bonifati 19.6

Monte Cimone 18.8

Serralta Di San Vito 18.8

Monte Paganella 16.4

Passo Rolle 15.8

Pian Rosa 7.6