L’India nordoccidentale e centrale hanno registrato le temperature massime medie più alte ad aprile negli ultimi 120 anni. Dopo il marzo più caldo di sempre del paese, la calura è aumentata in aprile.

E le previsioni meteo sono pessime, il caldo non darà tregua per un’ampia regione che va dall’India centro-occidentale sino al Pakistan, e questo per gran parte del mese di maggio, come ha comunicato sabato anche l’ufficio meteorologico nazionale dell’India.

Rilasciando le previsioni mensili per la temperatura e le precipitazioni per maggio, il direttore generale del Dipartimento meteorologico indiano (IMD) Mrutyunjay Mohapatra ha affermato che la maggior parte dell’India, ad eccezione di parti dell’India peninsulare meridionale, probabilmente vivrà notti più calde a maggio. Ormai si rischiano i 50 °C in varie località

Una condizione meteo che sta ponendo a pieno regime le attività negli ospedali, dove numerose persone si sono sentite male a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Numerose sono poi le vittime causate dal caldo. Caldo che estremo anche in Pakistan. In India occidentale e centrale, ,le temperature altissime sono state tra 4,5 a 8,5 ° C sopra la media.

In India, la megalopoli New Delhi continua ad essere interessata da un caldo asfissiante, con temperature quotidiane che salgono ben oltre i 40 °C, e che di notte non si abbassano sotto i 25 °C in aeroporto. Ma nel centro città la temperatura si mantiene attorno a 35 °C in piena notte, rendendo le condizioni atmosferiche estremamente difficili soprattutto per coloro che non hanno il climatizzatore, e sono buona parte degli abitanti.

In questo contesto si stanno verificando isolati temporali di violenza inaudita, con grandinate gigantesche, raffiche di vento che superano i 150 km/h e danni.

Secondo i meteorologi, l’entità di anomalia termica si dovrebbe attenuare nella prima decade di maggio, pur rimanendo ancora temperature altissime.

L’influenza di una depressione orientata est-ovest attraverso l’India settentrionale e nord-orientale a livelli troposferici inferiori genera precipitazioni diffuse con fulmini frequentissimi e raffiche di vento sull’India nord-orientale e sul Golfo Bengala occidentale sub-himalayano. E maltempo continuerà nei prossimi 5 giorni allagando varie città.