Quest’anno la primavera sta rispettando i tempi, con meteo a tratti fresco e instabile. Non sono mancate ondate di caldo, ma non hanno particolarmente lasciato il segno e non hanno mostrato chissà quali eccessi di temperatura.

In aprile gli estremi meteo possono raggiungere livelli davvero eclatanti. Se nel 2003, tra il 7 ed il 9 aprile, una severa ondata di gelo e neve sferzava l’Italia, tutto l’opposto avveniva invece in quegli stessi giorni del 2011 quando l’Italia venne investita da una precoce ondata di caldo africano.

Le temperature si impennarono su livelli da piena estate. Aprile d’altronde apre il periodo propizio per le prime intense ondate di caldo sempre più precoci, capaci di causare vere e proprie fiammate estive. L’8 aprile 2011 fu il Piemonte a registrare valori eccezionali.

In quel giorno sul Meteo Giornale scrivevamo così: Non ci sono davvero parole per descrivere l’ondata di caldo che ha travolto il Piemonte. Fra i capoluoghi di provincia, spicca ancora una volta Alessandria che, dopo i +30,6°C di ieri (7 aprile 2011), ha raggiunto la bellezza di +32,4°C.

Superati i 30 gradi anche a Verbania, Vercelli, Novara e Torino. Sul capoluogo regionale i quasi 30 gradi dell’aeroporto di Caselle si divorano il record precedente (28,2°C nell’aprile 2007), ma è primato storico anche a Mondovì (cuneese), dove la colonnina di mercurio si è fermata a “soli” +28,6°C.

Vale la pena far notare quelle che sono state le temperature clamorosamente alte (punte fino a 33 gradi) rilevate su alcune località censite dalla rete meteo regionale dell’Arpa Piemonte: Isola Sant’Antonio ben +33,1°C (AL), Mergozzo (VB) +32,7°C, Verbania +32,6°C ed Alessandria con +32,4°C.

La fase clou del caldo d’inizio Aprile 2011

Il 9 aprile 2011 fu la giornata in assoluto più anomala, con il caldo ancor più eccezionale al Nord dove si raggiunsero punte davvero mai viste in questo periodo con oltre 34 gradi. E così scrivevamo in quel giorno storico per la meteo:

La fase culminante dell’anticiclone africano è coincisa con una nuova raffica di record: così sono battuti alcuni primati di caldo stabiliti solamente 24 ore prima! Chi aveva mancato di un soffio il record come Milano, va oggi a sgretolare in maniera incredibile il record mensile precedente che risaliva al 2007.

Nella giornata di venerdì l’aeroporto di Linate si era fermato a 29 gradi, mentre quest’oggi ha toccato i 32 gradi. Temperature altissime su tutto l’angolo di pianura del Nord-Ovest, sul Veneto, sulle zone di fondovalle del Trentino e persino in Emilia Romagna, dove sono stati raggiunti i 32 gradi fin sul ravennate.

Un’escalation termica di tale portata si è concretizzata per via dell’effetto favonico (venti di caduta dalle Alpi), presente già nei giorni scorsi soprattutto sul nord padano, che ha surriscaldato l’aria su gran parte del Nord.

Citiamo solo alcuni valori raggiunti in Lombardia (fonte Centrometeolombardo): Mortasa (PV) +34,3°C, Robbio (PV) +34,2°C, Ottobiano (PV) +33,6°C, Linate Paese (MI) +33,5°C. Ed in Piemonte spiccano in particolare Mergozzo (VB) e Momo (NO) con +33,8°C.