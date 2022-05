Un Boeing 787 di Aeroméxico ha subito danni seri dopo essere entrato in un temporale. La causa è stata la grandine. Dalle autorità è stato considerato un possibile grave incidente, quello del Boeing 787-8 Dreamliner dell’Aeroméxico per l’impatto in formazioni di ghiaccio di grosse dimensioni.

Secondo le informazioni apparse in Transponder 1200 e le foto disponibili, si può notare che le strutture danneggiate erano il radome (dove si trova il radar meteorologico), i bordi d’attacco dell’ala semi-sinistra e a destra (proprio alla radice e al faro di atterraggio) oltre ad un’altra struttura che potrebbe far parte di una delle ali.

L’incidente è avvenuto il 21 aprile quando il volo AM179 stava volando tra gli aeroporti internazionali di Tijuana e Città del Messico. Dopo essere atterrato, l’aereo è rimasto a terra e fuori servizio.

Finora le cause dell’incidente sono in via di analisi, in quanto l’aereo avrebbe dovuto evitare l’area temporalesca così rischiosa. L’evento meteo estremo era in atto poco dopo che l’aereo ha iniziato la sua discesa verso l’aeroporto di Città del Messico.

I dati radar a bordo non hanno segnalato un tale impedimento.

Tutti gli aeromobili Aeroméxico hanno un radar metrologico “primario”, tuttavia, alcuni potrebbero smettere di funzionare in volo e non fornire all’equipaggio del pilota una risoluzione corretta. Questa non sarebbe la prima volta che uno dei radar meteorologici si guasta su un Boeing 787 dell’Aeroméxico, secondo i piloti della squadra consultata da Transponder 1200. Per questo, ha un radar “secondario” con cui fornisce informazioni meteo quando il radar primario fallisce va fuori uso.

Il 13 luglio del 2021, un aereo partito da Malpensa si è imbattuto in una tempesta di grandine, subendo ingenti danni. Il servizio dei danni all’aereo, e le foto, sono reperibili qui.

