Meteo avverso ieri in Germania, dove è transitato il fronte perturbato proveniente dalla Francia. Molti gli alberi caduti e le interruzioni del traffico aereo e ferroviario. La bufera nello stato più popolato della Renania settentrionale-Vestfalia è stata inizialmente un po’ meno grave del previsto.

Il fronte temporalesco ha raggiunto la regione nel pomeriggio venendo da sud-ovest, interessando l’area di Aquisgrana e poi si è spostato attraverso la Renania, il Münsterland e l’area della Ruhr.

Il cielo si è improvvisamente oscurato con forti piogge, in genere rovesci e vento, tuoni e fulmini. Successivamente, il fronte temporalesco ha continuato il suo transito attraverso la Westfalia meridionale in direzione della Westfalia orientale.

Un uomo è rimasto gravemente ferito colpito da un fulmine su una nave mercantile a Duisburg. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, l’aeroporto di Düsseldorf è stato chiuso a decolli e atterraggi per circa 30 minuti.

Vari alberi sono caduti nel Basso Reno e nel Münsterland, e alcuni hanno bloccato le linee ferroviarie. Un albero è caduto sulla linea principale nord-sud tra Düsseldorf e Leverkusen. A Colonia forti piogge e grandine, raffiche di vento anche di oltre i 100 km orari hanno causato decine di interventi da parte dei vigili del fuoco. Si segnalano scantinati allagati, tegole e impalcature allentate, rami spezzati e alberi caduti su strade e binari.

Come riportato da Deutsche Bahn, il traffico ferroviario verso la Germania dai vicini Paesi Bassi ha dovuto essere temporaneamente sospeso a causa del temporale. Particolarmente colpita è stata la rotta da Colonia ad Amsterdam. Ci sono stati ritardi e cancellazioni.

A causa del rischio di tempeste, la città di Krefeld aveva temporaneamente portato in una scuola i profughi dall’Ucraina che erano ospitati in aule leggere nella foresta. Ad Ahaus nel Münsterland, il giardino del palazzo è stato chiuso a causa della caduta di diversi grandi alberi.

Il parco faunistico di Düsseldorf e lo zoo di Dortmund sono stati chiusi nel pomeriggio a causa della tempesta. Per precauzione, gli animali dello zoo sono stati portati nel recinto interno.

Per oggi, si rischiano eventi molto più intensi. Secondo il servizio meteorologico tedesco (DWD), è probabile che anche gran parte della Germania sperimenterà “tempeste estreme” con temporali, grandine e tempeste. Secondo un meteorologo, il livello di allerta sarà innalzato al livello più alto (livello 4) in molti aree della Germania.

È probabile che si formino anche supercelle, sistemi rotanti con forti correnti ascensionali che si muovono in modo completamente indipendente e sono quindi difficili da prevedere. Ci sono anche “condizioni ideali” per tornado e raffiche di vento da uragano con forza del vento 12. C’era anche la possibilità di grandine e talvolta piogge estremamente intense. In poche ore potrebbero cadere fino a 80 mm di pioggia. I chicchi di grandine potrebbero raggiungere le dimensioni di palline da ping-pong.