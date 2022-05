Le piogge possono cadere con intensità tale che il meteo in Italia nemmeno ce lo lascia lontanamente immaginare. Vediamo quindi quali sono i luoghi che detengono i vari record dei Guinness dei primati meteo per la pioggia che cade in un anno o in tempi più ristretti.

Una delle località più piovose è in India: si tratta di Cherrapunji, che detiene il record di massima pioggia in un anno (26470 mm dal 1° agosto 1860 al 31 luglio 1861). La stessa località ha il record di pioggia più abbondante in sole 48 ore (2493 mm tra il 15 ed il 16 luglio 1995).

Il precedente record di piovosità in 48 ore spettava a La Reunion (Francia), spesso colpita da cicloni tropicali con precipitazioni impressionanti sulle montagne. In questa zona nell’aprile 1958 erano caduti ben 2467 mm di pioggia.

Cherrapunji è una città del Meghalaya, stato nord-orientale dell’India al confine con il Bangladesh. Il Meghalaya, così diverso dal resto dell’India, è denominato “la Scozia dell’Oriente” per le piogge così impressionanti in termini di abbondanza.

Diverse località vantano record mondiali di pioggia non ufficiali

Quindi quelle che spiccano sono soprattutto le piogge estreme. A livello di media di pioggia annua, la località più piovosa al mondo sarebbe però la vicinissima Mawsynram, sempre nello stato indiano di Meghalaya, la cui media è pari a 11.873 millimetri contro gli 11777 mm di Cherrapunji.

Ma sono davvero queste le due località più piovose al mondo? Non per la NOAA, che cita il dato di Lloro, in Colombia (dipartimento di Chocò), dove sarebbero stati censiti 12717 mm di media annua nei dati misurati nella fattoria agricola, gestita dall’Università di Bogotà, tra il 1952 e il 1989. E’ finita qui?

Manco per sogno! Il servizio meteorologico colombiano IDEAM riporta una precipitazione media annua di addirittura 12.892,4 mm per López de Micay nel periodo fra il 1960 ed il 2012. A questo punto potrebbe trattarsi potenzialmente del luogo abitato più piovoso nel mondo, quanto meno fra le zone censite.