La grandine di grosse dimensioni, ma anche meno grossa, specie d’estate è un fenomeno abbastanza frequente nel meteo del Veneto a confronto con altre regioni d’Italia. Qui abbiamo riportato solo gli eventi di grandine tra il 26 ed il 27 luglio 2021. Un breve arco temporale con treni della grandine, e durante una stagione estiva se ne verificano diversi.

Il motivo per cui abbiamo deciso di pubblicare questo articolo è perché gran parte delle persone ignora il pericolo gradine, e solo quando ne viene coinvolto si allarma, impreca, sostiene che sono eventi meteo fuori stagione. Vorremmo anche sottolineare, che talune grandinate, in questi anni hanno ferito numerosi cittadini, perché disinformati e quindi colti in sorpresa dall’evento meteo estremo.

Noi non possiamo diffondere pubblicamente informazioni dettagliate quotidianamente, se non con un ritardo di un anno, in quanto provengono da un nostro partner www.infograndine.com che le invia prontamente ai suoi clienti.

È nostra intenzione sensibilizzare i lettori del rischio di temporali con fenomeni di grandine, perché questi eventi meteo non succedono solo in America, ma anche in Italia, e tantissimo in Europa.

Non è fare allarmismo quando si danno informazioni su eventi meteo estremi con il giusto e corretto criterio. L’ignoranza fa più danni, si veda che succede in Italia con i terremoti, dove basta una scossetta per fare notizia da prima pagina. Ma l’Italia è terra di terremoti devastanti, con decine e decine di migliaia di vittime, come pure di vulcani, super vulcani e caldere. Ma spesso il pericolo è ignorato.

GRANDINE VENETO tra il 26 ed il 27 luglio 2021

Nella zona tra Cavaso del Tomba e Pederobba, in provincia di Treviso, ma anche verso Alano di Piave e Quero (provincia di Belluno) si è abbattuta una devastante grandinata con chicchi fino a 4-5 cm di diametro, localmente anche poco più grandi. Notizie di danni.

In una vasta area tra veronese e vicentino si è abbattuta una furiosa grandinata. Maggiormente coinvolte le località comprese fra Bolca, Vestenanuova, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino, Chiampo, parte di Arzignano (in particolare le frazioni a nord come Pugnello e Restena). Notizie di auto distrutte, con chicchi fino a 4 cm e più di diametro.

La stessa grandinata si è estesa verso Valdagno, Cornedo Vicentino, Trissino, Castelgomberto e località attorno, con chicchi da almeno 2-3 cm di diametro.

Colpita dalla forte grandinata, a tratti copiosa e con chicchi fino a 3 cm ed oltre, anche la zona tra Costabissara, Caldogno, Rettorgole, Cresole, Polegge, Cavazzale, Monticello Conte Otto e varie frazioni attorno, Bolzano Vicentino ed Isola Vicentina.

In provincia di Brescia, tra Villa Carcina, Concesio, Nave, Caino e località limitrofe fin verso Roè Volciano si è abbattuta una devastante grandinata con chicchi da 5-6 cm di diametro, localmente persino più grandi. Danni ingenti.

Grandine molto abbondante è caduta anche nella zona di Calavena, vicino Cogollo e Tregnago. Accumulo al suolo notevole e chicchi più grandi probabilmente oltre i 2 cm di diametro.

Per servizi meteo professionali sulla grandine, www.infograndine.com