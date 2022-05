Quando si pensa a Maggio, tanti lo immaginano come mese tranquillo dal punto di vista meteo: foto e quadri con prati in fiore, cieli azzurri contornati da qualche nuvoletta innocua, le rondini in volo. Nulla di più falso, come abbiamo visto quest’anno con avvio ricco di temporali seguito ora da un caldo eccessivo.

Maggio è il primo mese dell’anno in cui si possono raggiungere picchi estremi di 40°C in Italia. Vediamo se prossimamente si riuscirà a raggiungerli. Nella prima decade di maggio 2015 la colonnina di mercurio aveva superato i 40 gradi in qualche località delle due Isole Maggiori.

Naturalmente, tali soglie termiche così elevate si possono misurare al Sud ed in condizioni meteo assolutamente estreme. Generalmente, verso la fine del mese il caldo può divenire pienamente estivo nel momento in cui la nuova stagione giunge anticipatamente. Quest’anno sta succedendo ancora prima.

A volte quindi abbiamo a che fare con episodi di caldo eccezionale, ma a Maggio può persino nevicare quasi in pianura in Italia. Questo è incredibilmente avvenuto appena tre anni fa, ma nel passato recente e più lontano figurano altri memorabili ritorni d’inverno a maggio.

Mese che può assumere facce molto diverse

Insomma, il mese è l’ultimo di meteo primaverile che dovrebbe quindi aprire la porta all’estate. Quello che vogliamo dire è ben diverso dal modo in cui viene talvolta rappresentato. E’ un periodo estremo e non una tranquilla porta verso la stagione estiva.

Questo è anche il mese nel quale i temporali possono assumere eccezionale violenza , vista l’energia in gioco che talvolta esplode con lo scontro di masse d’aria diverse. Il soleggiamento molto forte, paragonabile a luglio, è una fonte d’energia che incentiva i fenomeni estremi.

Finora abbiamo elencato svariati tipi di condizioni meteo negative per questo mese, e ci si chiede quindi come mai questo periodo dell’anno è stato da sempre raffigurato dolce e tranquillo, nonostante la cronaca meteo storica riporti notizie di fenomeni atmosferici violenti.

Maggio può di botto traghettarci da un estremo all’altro! Ora il caldo eccezionale vedrà i termometri raggiungere i 35/40 gradi. Non ci sarebbe da sorprendersi troppo se entro fine Maggio ci fosse un refrigerio tale da portare i termometri anche sotto media, facendo dimenticare l’anticipo d’Estate.