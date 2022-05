Mentre sull’Italia le temperature continuano a rimanere molto elevate, aria fredda in quota sta per superare l’arco alpino, e in queste ore si stanno verificando i primi temporali su settore nordorientale. L’instabilità atmosferica è presente anche sull’Appennino centrale e settentrionale, in Sardegna ed in Sicilia.

La Protezione Civile nazionale ha diramato per la giornata di oggi un avviso di criticità su ampi territori del nostro paese, vediamo le zone interessate. Infatti, l’era fredda in quota andrà a generare nelle prossime ore temporali sulle regioni settentrionali, e in alcune aree potrebbero esserci fenomeni di forte intensità.

L’avviso della Protezione Civile riguarda la pianura piemontese, gran parte della Lombardia ad eccezione del settore nordorientale, tutto il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana ad eccezione della costa. Le Marche centro-settentrionali, quasi tutta l’Umbria, le zone interne dell’Abruzzo, la Sicilia settentrionale e parte di quella orientale, la Calabria meridionale.

L’avviso meteorologico è di natura idraulico, il livello giallo.