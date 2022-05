Forti temporali interessano il Nord, ma l’Italia è spaccata in due con meteo che si mantiene stabile e caldo al Centro-Sud. L’anticiclone africano sta flettendo dinanzi al flusso di correnti atlantiche, ma non intende mollare la presa almeno su parte d’Italia.

Nei prossimi giorni dovremo attentamente monitorare un vortice che si sta costruendo a ridosso delle Baleari e che lentamente si avvicina alla Sardegna prima di puntare il Sud Italia. L’evoluzione del vortice andrà però molto a rilento, a causa dell’opposizione indotta dall’anticiclone.

Questo nucleo di bassa pressione in un primo tempo darà ancora manforte all’anticiclone subtropicale proteso al Centro-Sud. In tal modo avremo una Penisola divisa in due, vista l’instabilità che dominerà sulle regioni settentrionali.

Gradualmente, il tempo si deteriorerà anche al Centro-Sud, a partire dalla Sardegna. L’atmosfera da venerdì si farà un po’ instabile anche lungo l’Appennino Centro-Meridionale con qualche temporale e il caldo che inizierà finalmente ad allentare la morsa.

Il grosso dell’instabilità sarà relegato in Sardegna e poi nel weekend toccherà al Sud Italia e alla Sicilia. Il vortice si muoverà lungo i mari meridionali e proprio nel corso del fine settimana sarà agganciato dalla discesa di un flusso di correnti più fresche ed instabili dal Nord Europa.

Ci attende quindi un fine settimana più movimentato. L’instabilità non riguarderà solo il Sud, ma tornerà protagonista al Centro-Nord. Già da sabato temporali forti potranno colpire il Nord-Est e le aree appenniniche centro-settentrionali. Domenica rovesci e temporali si focalizzeranno al Centro-Sud.

Le temperature appaiono destinata a calare in modo marcato entro domenica, riportandosi quasi ovunque entro i valori tipici del periodo. Il caldo sarà scalzato, ma poi rischia di tornare subito dopo secondo alcune elaborazioni, che propendono per una nuova rimonta dell’anticiclone africano da martedì 31 Maggio.