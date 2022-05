Questo primo scorcio di Maggio è caratterizzato da meteo capriccioso, con una circolazione depressionaria e instabile destinata a mantenere un ruolo da protagonista per diversi giorni. Le temperature si mantengono gradevoli e oscillano su valori non troppo distanti dalle medie del periodo.

Non sta facendo freddo, ma nemmeno caldo come invece siamo stati abituati spesso negli ultimi anni già da Aprile. Attenzione però che all’orizzonte si intravede l’arrivo della prima vera ondata di caldo della stagione, quella che ci farà assaggiare precocemente un clima di stampo estivo.

Bisogna puntare lo sguardo alla prossima settimana, quando l’anticiclone sull’Europa Occidentale inizierà a spingere verso il Mediterraneo. Questo campo di alta pressione sarà supportato da un crescente apporto di masse d’aria di matrice subtropicale.

Caldo in espansione verso l’Italia

Inizialmente, nei primi giorni della settimana l’aria calda si limiterà ad interessare l’Europa Occidentale, in particolare la Penisola Iberica e parte della Francia. Qui le temperature raggiungeranno e supereranno agevolmente i 30 gradi, ma sulla Spagna meridionale farà ben più caldo.

In questo frangente l’Italia si troverà ancora sotto tiro di infiltrazioni d’aria fresca in quota, che porteranno ulteriore instabilità con temporali pomeridiani. Le temperature saliranno di qualche grado, ma in un contesto ancora tipico di Maggio.

A metà settimana l’anticiclone inizierà ad abbracciare più direttamente l’Italia ed il Mediterraneo, trasportando masse d’aria di matrice nord-africana. Le temperature risaliranno ulteriormente, portandosi così su valori sopra media anche di 4-5 gradi rispetto a quelle tipiche del periodo.

La colonnina di mercurio potrebbe raggiungere picchi anche di 30-32 gradi ed avremo verosimilmente il primo anticipo d’estate. Al momento le aree più coinvolte dalla prima vampata di caldo potrebbero essere il Nord e le regioni tirreniche.

Naturalmente, questo primo vero caldo della stagione potrebbe al tempo stesso favorire ancora la formazione di ulteriori isolati temporali, principalmente a ridosso dei rilievi. La maggiore energia in gioco potrebbe dare origine a fenomeni localmente intensi e con grandine.