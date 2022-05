Una circolazione ciclonica imperversa sull’Italia, mantenendo condizioni di meteo diffusamente instabile con piogge e temporali a macchia di leopardo, anche con grandine. Non mancano pause soleggiate, ma tutto il weekend vedrà rischio di acquazzoni improvvisi come tipico della fasi di marcata instabilità primaverile.

Il meteo per domenica non sarà quindi favorevole alle uscite all’aria aperta. Non potremo fare affidamento sulle parziali aperture del cielo che potremo vedere al mattino. Il temporale sarà dietro l’angolo soprattutto nelle ore più calde e pomeridiane. Servirà quindi avere l’ombrello a portata di mano.

Questa situazione così turbolenta non guarirà così rapidamente, in quanto l’area ciclonica rimarrà pressoché bloccata tra la Sicilia ed il Mar Ionio. Il vortice perderà energia molto lentamente e quindi l’instabilità avrà gioco facile anche nei primi giorni della settimana.

Tuttavia, giorno dopo giorno i fenomeni di instabilità si presenteranno sempre più sporadici ed isolati. Avremo quindi rovesci ed acquazzoni più localizzati ed essenzialmente collegati al riscaldamento diurno, che andrà a contrastare con l’aria fresca in quota in seno al vortice.

Anticiclone in rinforzo, traghetterà il primo caldo subtropicale

Il grosso dell’instabilità agirà sulle regioni meridionali, mentre sul Nord Italia la stabilizzazione atmosferica si inizierà ad affermare fin dall’inizio di settimana grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Europa Occidentale. Quest’alta pressione si accompagnerà alla rimonta di masse d’aria più calda.

L’arrivo del caldo sarà quindi la nota saliente della prossima settimana, in particolare a partire dall’11-12 Maggio. Il potente anticiclone, combinato all’aria calda in quota, favorirà un deciso riscaldamento a partire dal Nord, dove si misureranno i primi picchi attorno ed anche oltre i 30 gradi su alcune zone.

Avremo quindi caldo come in estate e lo patiremo parecchio, visto che in questa Primavera non si sono avuti significativi episodi caldi. Anzi, abbiamo avuto una Primavera a tratti capricciosa e fresca, ma ora sembra che il caldo di Maggio voglia fare sul serio.

Al Sud ci vorrà più tempo prima che si faccia sentire questa ventata d’Estate, in quanto persisterà una residua ansa ciclonica con aria fresca in quota. Ci sarà ancora spazio per residui fenomeni d’instabilità, con il caldo che poi si farà sentire verso il weekend.