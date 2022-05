Uno sconquasso meteo importante si avvia a coinvolgere l’Italia per il weekend, attraverso una sferzata di correnti fredde ed instabili dal Nord Europa con deciso calo delle temperature. Il grande caldo si prenderà una pausa, almeno per qualche giorno. Non sarà un weekend ideale per gli amanti dell’Estate.

Il peggioramento scaturirà dalla discesa di un fronte freddo direttamente dalla Scandinavia, che irromperà già da sabato al Nord. L’arrivo dell’aria più fredda verso l’Italia sarà agevolato dalla contemporanea presenza del piccolo vortice mediterraneo che andrà a posizionarsi tra la Sicilia ed il Mar Nero.

Ci sarà quindi una doppia azione perturbata, con relativi contrasti termici propizi all’innesco di fenomeni temporaleschi anche forti. Sabato la veloce intrusione del fronte freddo porterà una sfuriata di rovesci e temporali a partire dal Nord-Est ed in estensione a gran parte del Nord. I venti si disporranno da Bora in Adriatico.

Gli effetti del ciclone mediterraneo si manifesteranno sulle due Isole Maggiori, con piogge e temporali più diffusi ed intensi in Sicilia. Le precipitazioni si estenderanno parzialmente anche al sud della Calabria tirrenica, mentre sul resto d’Italia prevarrà uno scenario più asciutto.

Passata di temporali con refrigerio e poi di nuovo Estate

Nel corso del weekend il fronte nordico ed il vortice mediterraneo si combineranno insieme, determinando il parzialmente di un’area depressionaria sul Tirreno Centro-Meridionale. Come effetto, avremo instabilità diffusa per domenica con piogge e temporali anche forti al Centro-Sud Peninsulare.

L’altra conseguenza sarà il calo termico generale, con temperature che localmente si porteranno di poco sotto media. Il raffreddamento riguarderà principalmente le regioni centro-settentrionali, mentre al Sud e sulle Isole il calo termico risulterà un po’ più contenuto.

L’anticiclone sarà costretto a battere in ritirata, almeno temporaneamente. Non sarà nulla di eclatante, ma si può parlare di ritorno alla normalità dopo un caldo anomalo eccessivo e prolungato. Fine Maggio dovrebbe infatti essere caratterizzato di norma da una maggiore dinamicità meteo.

Questi sbalzi così imponenti sembrano continuare. Non faremo quasi a tempo ad assaporare il refrigerio che avremo a che fare con una nuova rimonta anticiclonica africano in corrispondenza d’inizio Giugno. Ritroveremo così il sole e soprattutto il caldo in rimonta dall’Africa.