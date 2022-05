L’anticiclone, assoluto protagonista del meteo degli ultimi giorni, accusa un leggero affaticamento e perde forza sul Mediterraneo. Non è nulla di così evidente e questo non inficerà la prosecuzione del dominio del regime anticiclonico. Già dall’inizio della prossima settimana l’anticiclone tornerà più energico.

Il lieve e temporaneo declino dell’anticiclone si manifesta in particolar modo sulle regioni settentrionali, quelle che risentono maggiormente dell’avvenuto abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico. Le correnti più fresche hanno infatti ripreso a scorrere alle medie latitudini europee.

Un primo impulso perturbato sta già contribuendo ad erodere in parte l’anticiclone a ridosso delle Alpi, dove ritroviamo già i primi cenni d’atmosfera irrequieta con temporali facilitati dal riscaldamento. Tornano quindi gli acquazzoni, dopo alcuni giorni di stabilità atmosferica pressoché incontrastata.

Una più incisiva ingerenza d’aria fresca, in seno ad una piccola ondulazione del flusso in quota, caratterizzerà il weekend, con l’anticiclone ancora più in difficoltà. Gli effetti riguarderanno il Nord Italia, dove assisteremo a dei temporali a carattere più diffuso e non solo nelle ore centrali.

Temporali weekend su aree montuose e localmente in Val Padana

La giornata di sabato vedrà quindi in azione nuvolosità e precipitazioni già al mattino su Alpi e Prealpi centro-orientali, oltre che parte delle pianure del Triveneto. Tra pomeriggio e sera l’attività temporalesca, seppur irregolare, si allargherà a tutta la cerchia alpina. Ulteriori acquazzoni sconfineranno anche in pianura.

Non cambierà più di tanto nell’evoluzione meteo per domenica, con ancora instabilità al Nord. Qualche precipitazione sarà presente già al mattino sulle Alpi Occidentali. In giornata sono attesi fenomeni temporaleschi più organizzati in estensione anche ai settori di pianura del Piemonte e dell’alta Lombardia.

La novità domenicale sarà legata al ritorno di qualche formazione temporalesca anche in Appennino, sebbene in forma isolata. In genere, su tutta Italia il bel tempo reggerà con condizioni calde e soleggiate soprattutto sulle coste per la gioia degli amanti delle tintarelle e dei primi bagni al mare.

All’inizio della settimana rientrerà la piccola crisi dell’anticiclone, visto che è atteso un nuovo contributo di caldo africano che darà manforte all’anticiclone. Ci attende una prima metà di settimana con caldo crescente, con clima che assumerà connotati da piena estate.