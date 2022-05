Avremo condizioni meteo eccezionali durante questo weekend, con temperature sensibilmente superiori alla media del periodo. Si potrebbero toccare valori fino a 35 °C in Pianura Padana, specie in aree interne in prossimità del Po. E ciò sarebbe davvero eccezionale, si potrebbero battere tutti i record storici di temperatura del mese di maggio.

Ma il caldo raggiungerà picchi notevoli in Sardegna e in Sicilia. Ma, tutta Italia avrà un aumento sensibile della temperatura, portando i valori ben oltre la media tipica del mese più caldo dell’estate.

Ci troviamo di fronte a situazioni eccezionali, anomale, ormai se ne parla ovunque. Si dà costantemente responsabilità ai cambiamenti climatici, anche se forse, effettivamente questi probabilmente hanno solo una parte delle conseguenze che stiamo vivendo, in quanto ci sono anche le fluttuazioni del clima che influenzano il tempo atmosferico.

Però, additando anche le fluttuazioni climatiche in questa circostanza si ha come l’impressione di sottostimare quello che succede, perché in effetti anomalie come questa non si sarebbero forse realizzate in condizioni normali, senza l’aggiunta di quello che è detto effetto serra derivante dall’emissione di gas combusti che causano un aumento della CO2, il quale nel suo insieme incrementa la temperatura media terrestre.

Peraltro, è soprattutto l’emisfero settentrionale, ovvero quello più abitato e che inquina di più a patire le maggiori conseguenza del cambiamento climatico.

Però, il punto è fino a che livelli di temperatura potremmo andare questo fine settimana, ebbene siccome i picchi massimi di temperatura per quanto concerne la penisola italiana le isole maggiori si raggiungeranno durante la settimana prossima, anche se su ciò ci sono delle considerazioni da fare sull’eventuale guasto meteo, si parla di temperature estreme ormai prossime a quasi 40 °C. Temperature stimate da parte dei modelli matematici con post elaborazioni che si basano sulla storia della climatologia di ciascun la località.

Anche se 40 °C esattamente non si dovessero toccare in alcuna località laddove c’è una stazione meteo con i carismi dettati dal WMO, anche una temperatura di 38 °C sarebbe veramente fuori luogo in qualsiasi parte d’Italia a maggio.

Questo evento meteo, peraltro iniziato a oltre una settimana fa, e si sta protraendo a lungo. È una situazione cui ormai ci siamo abituati, quello di avere lunghe ondate di caldo oltre che intense.

Weekend molto caldo quindi, da trascorrere al mare laddove possibile, oppure montagna al fresco, per lasciarci alle spalle il meteo dell’estate che non c’è più.