Prende sempre più il quota il cambiamento meteo atteso fin da inizio della nuova settimana, che porrà fine al dominio dell’anticiclone africano. Dopo la fase di caldo eccezionale, vivremo quindi un drastico cambiamento con un’irruzione d’aria fresca nord-atlantica che non sarà certo indolore.

Il caldo potrebbe raggiungere livelli record nel weekend quando avremo il picco anche sull’Italia. I primi cenni di cambiamento, con aumento dell’instabilità atmosferica, si svilupperanno fin da lunedì al Nord, a fronte del caldo intenso che persisterà sul resto d’Italia.

Saranno questi gli effetti del progressivo affondo di una saccatura nord-atlantica, a cui sarà associata un nucleo d’aria decisamente più fredda che scalzerà gradualmente la massa d’aria calda di matrice subtropicale. Il contrasto, lungo la linea di demarcazione fra le due masse d’aria, sarà molto marcato.

Le prime avvisaglie temporalesche, attese lunedì al Nord, precederanno l’impulso perturbato vero e proprio associato all’affondo nord-atlantico. Il grosso del maltempo potrebbe colpire l’Italia nel cuore della parte centrale della settimana, tra il 25 ed il 26 Maggio.

Vortice freddo affonderà sull’Italia

Il cambiamento si preannuncia esplosivo, in quanto il nucleo freddo potrebbe penetrare dritto sull’Italia. Questa almeno è la traiettoria ipotizzata dagli ultimi aggiornamenti dei centri meteo. Tale scenario sarebbe congeniale ad un rapido refrigerio che dilagherà lungo tutta la Penisola.

Inevitabilmente, l’improvvisa irruzione fredda, in contrasto con il caldo anomalo preesistente, determinerebbe il rischio di fenomeni potenzialmente estremi, con temporali violenti associati a rischio di nubifragi e grandine. Non sono certo questo il tipo di precipitazioni utili per alleviare la siccità.

Il fronte temporalesco non si limiterebbe a colpire il Nord Italia, ma interesserebbe anche tutto il Centro-Sud sempre con fenomeni temporaleschi e grandine. Il refrigerio, determinato dall’irruzione fredda dei venti settentrionali, porterà le temperature in picchiata anche di 10 gradi ed oltre.

Il tracollo delle temperature riporterà un clima più consono al periodo. I violenti temporali saranno il prezzo da pagare per questo ritorno alla normalità termica. Va evidenziato che il passaggio temporalesco dovrebbe essere rapido, seguito da una nuova rimonta anticiclonica da ovest che riporterà l’estate dal 27 Maggio.