Le condizioni meteo sono in peggioramento. L’Italia sta per risentire del vortice depressionario al momento a sud delle Baleari. Si tratta di una depressione insidiosa, che ha già portato forte maltempo sulla Spagna orientale con anche piogge alluvionali.

Ora il vortice è in lento movimento verso est, con conseguente peggioramento anche per l’Italia. Le correnti meridionali, richiamate dalla depressione, stanno contribuendo a riportare un consistente apporto di polveri sahariane che si uniranno alla copertura nuvolosa e alle precipitazioni.

La sabbia sahariana si depositerà anche al suolo, laddove interverranno le precipitazioni con l’imminente peggioramento. Ci attende quindi pioggia sporca in varie zone del Centro-Sud dell’Italia e sarà opportuno non lavare l’auto per non ritrovarsela subito sporca di una patina rossastra o color fango.

Le polveri sahariane conferiranno ai cieli una tinta giallognola, a tratti persino arancio-rossastra. Questo accadrà in presenza di nubi medio-alte che offuscheranno ulteriormente il cielo. Tali colorazioni potranno essere più accentuate all’alba o al tramonto.

Pulviscolo persistente per diversi giorni

La fase clou della spinta delle polveri sahariane è attesa tra giovedì e venerdì. Le maggiori concentrazioni di pulviscolo riguarderanno le regioni centro-meridionali e le due Isole Maggiori. Qui le piogge saranno quindi maggiormente tinte di rosso e sarà evidente nel momento in cui l’acqua evaporerà dalle superfici.

Il Nord Italia sarà meno coinvolto dalla nuvola desertica, dato che si troverà più distante dal vortice mediterraneo e dai conseguenti flussi di matrice sahariana. L’estremo Nord-Ovest e le aree alpine resteranno più ai margini e quindi con atmosfera più pulita.

Fin quando durerà questa situazione? Non essendo atteso un vero cambio di circolazione, il pulviscolo del deserto rimarrà in atmosfera per più giorni fino a tutto il weekend ed oltre soprattutto al Sud, anche se andrà via via perdendo consistenza.