Il meteo del mese di maggio è interposto tra la primavera che ci lascia verso l’estate. Non sarebbero insolite ondate di caldo se avessero breve durata. A maggio piove, molto meno al Sud Italia e la Sicilia con la Sardegna, decisamente molto più al Nord Italia e le zone interne del Centro.

Tracciate le condizioni tipiche della primavera di maggio italiana vorremmo capire al meglio, sulla base della disponibilità dei super calcolatori che sfornano i modelli matematici di previsione meteo, dove siamo e dove andremo, se farà caldo o fresco, pioverà o ci sarà siccità.

Tutta Italia e in deficit pluviometrico, chi più chi meno. Lo è molto di più quella parte del nostro Paese dove piove con maggiore regolarità e con quantitativi più abbondanti. È per tal motivo che è soprattutto il Nord Italia, la parte tirrenica del nostro Paese, oltre che l’Appennino tutto a essere in deficit pluviometrico importante. Ma sottolineiamo ancora che è tutta Italia a patire un deficit pluviometrico derivante da irregolarità nella distribuzione temporale delle piogge, oppure della quantità di acqua caduta.

E ‘deficit pluviometrico per qualunque area italiana, anche laddove in una settimana sono caduti tanti millimetri di pioggia quanto 5-6 mesi. Anche il caso limite della Sicilia rientra tra questi, dove le piogge esagerate sono comuni, ma l’anomalia è che sono divenute una costante. Lo è l’esempio la grandissima quantità di pioggia caduta Liguria il 4 ottobre 2021, dove in alcune località, come Rossiglione in provincia di Genova, sono caduti 740 mm in appena 12 ore. Questi sicuramente sono eventi meteo alluvionali, però è cresciuta la frequenza in molte aree d’Italia.

Abbiamo citato il fatto che percepiamo un certo caos delle previsioni meteo, a causa del fatto che ci sono due contrapposti nella scena della circolazione atmosferica europea: l’anticiclone africano con il suo caldo e la siccità, e poi le correnti oceaniche nutrite, peraltro, da flussi d’aria artica; quindi, ancor più attive e instabili laddove entrano a contatto in quella linea di confluenza con l’aria calda che viene da sud.

L’Italia rischia di trovarsi in prossimità o nella linea di confluenza, questo per brevi periodi, però. In tali circostanze si dovrebbero manifestare condizioni di marcata instabilità atmosferica e temporali. Addirittura, è prevista la formazione di una ciclogenesi sul mare di Sardegna che poi andrà a irritare le condizioni di bel tempo che invece ci sono delle regioni centromeridionali e la Sicilia. Tutto ciò non è consueto in questo periodo dell’anno, però può capitare, diverso sarebbe se fossimo piena estate.

Non siamo d’estate anche se si ha ormai la percezione di esserlo. E questo è un caos meteo climatico, anomalie su anomalie che si stanno ripetendo da mesi. Altro aspetto è il caldo africano sempre pronto a raggiungerci, e osservando i modelli matematici di previsione sarà spesso in agguato, inquinando la scena previsionale, offuscando in qualche modo la sua affidabilità. Quindi il rischio di avere ondate di calore dopo una rinfrescata che avremo, c’è, e resta un’ipotesi.

Parliamo di refrigerio, in questa settimana ci sarà, ciò è una buona notizia, però lo stesso tempo. In merito all’ondata di calore prospettata dai modelli matematici verso l’Italia, complessivamente, alla fine potrebbe essere lievemente inferiore rispetto alle previsioni. Finora non c’è stata una discostanza così rilevante rispetto al quanto previsto, anche perché un errore di qualche grado centigrado nella previsione non è così drammatico. Però comunque c’è stata una rettifica in merito alla durata del calore che avrebbe dovuto persistere per tutta questa settimana fino alla Sicilia, invece, la temperatura diminuirà anche da quelle parti. Quindi in qualche modo questa è una rettifica previsionale.

Parliamo poi invece della possibilità di pioggia, i modelli matematici indicano che pioverà. Di certo la distribuzione non sarà regolare ovunque, ormai siamo verso l’estate e quindi le precipitazioni sono distribuite a macchia di leopardo, ma in alcune aree si sommeranno vari temporali, e la pioggia che cadrà sarà estremamente benefica. Ma la rettifica è che pioverà anche nell’estremo Sud Italia, compresa la Sicilia. Non pioverà tantissimo probabilmente, però anche da quelle parti ci sono delle prospettive di pioggia.

Pertanto, la tendenza meteo è abbastanza buona per questa settimana, anche perché dovremmo rientrare in qualche maniera in una sorta di semi normalità climatica, ma non illudiamoci, al momento sono solo previsioni meteo che andranno confermate giorno per giorno, anche perché ormai siamo in quella stagione in cui il meteo locale subisce notevoli variazioni con le piogge distribuite con molta irregolarità, è spesso derivanti da temporali o rovesci.