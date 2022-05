Abbiamo ampiamente parlato di un evento meteo rilevante di caldo, e le temperature che sono prospettate dai centri di calcolo ci conducono rapidamente verso valori superiori anche ai 40 °C.

Seppur quella in arrivo sarà una ondata di calore piuttosto consistente, vogliamo però sottolineare che in giugno il caldo africano non è affatto insolito. Di certo, però è singolare, anzi anomalo che si ripetano ondate di caldo di forte intensità in rapida successione.

Questo è l’aspetto che va sottolineato e definito ben più che anomalo, anzi diventerà nel lungo termine un disastro per le campagne, per l’agricoltura, l’allevamento. Ma un disastro anche per i nostri habitat naturali.

Partiamo da un inverno assolutamente asciutto, avaro di neve su Alpi e Appennino, quindi abbiamo ridotte risorse idriche. È questo si nota già dalla portata di torrenti, fiumi e dall’acqua presente nei laghi che sono generalmente sotto la media, con condizioni persino di siccità sulle Alpi occidentali, soprattutto sul Piemonte e Valle d’Aosta.

E la scarsità di precipitazioni nevose, col disgelo, con le alte temperature, espone ghiacciai al caldo esagerato per quelle quote. Temperature elevate che producono un ulteriore danno ai ghiacciai che già stanno patendo non poco questi anni per l’aumento della temperatura. Questa estate, salvo cambiamenti ovviamente, si rischia il colpo di grazia, con una fusione e un danno ai ghiacciai record.

Vi lasciamo con le temperature stimate nel breve termine, parliamo di valori sino al 4 giugno. Quindi temperature previste di una previsione che ha anche una buona affidabilità.

Tuttavia, abbiamo osservato che il modello matematico europeo, a differenza di quello tedesco che noi utilizziamo in questo frangente, prospetta temperature ancora più elevate, con i 40 °C tra Sardegna e Sicilia su ampie zone, ad esempio. Vedremo che succederà.

Temperature massime fino al 4 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Oristano 41°C

Benevento, Carbonia, Sanluri 39°C

Cosenza, Iglesias 38°C

Caltanissetta, Frosinone 37°C

Avellino, Villacidro, Foggia, Terni, Ragusa 36°C

Caserta, Matera, Roma, Sassari, Catanzaro, Viterbo, Firenze 35°C

Isernia, Nuoro, Rieti, Reggio di Calabria, Enna, Taranto, Arezzo, L’Aquila, Prato 34°C

Pistoia, Tempio Pausania, Campobasso, Messina, Potenza, Siena, Perugia, Salerno 33°C

Lucca, Palermo, Vibo Valentia, Napoli, Andria, Grosseto, Trapani 32°C

Latina, Alessandria, Cagliari, Catania, Mantova, Olbia, Pavia, Pisa, Agrigento, Padova, Vicenza, Bologna, Piacenza, Ascoli Piceno, Cremona, Lanusei, Lecce, Crotone, Ferrara, Verona, Carrara, La Spezia, Lodi, Brescia, Milano, Modena, Rovigo, Trieste 31°C

Parma, Asti, Reggio nell’Emilia, Monza, Gorizia, Pordenone, Siracusa, Bolzano, Barletta, Tortolì, Vercelli, Como, Lecco, Udine, Teramo, Torino, Treviso 30°C

Chieti, Massa, Novara, Forlì, Bari, Brindisi, Verbania, Bergamo, Savona, Trento 29°C

Macerata, Cesena, Genova, Trani, Livorno, Imperia, Pescara, Ravenna, Urbino, Varese, Venezia 28°C

Fermo, Cuneo, Rimini 27°C

Pesaro, Ancona, Belluno, Sondrio 26°C

Biella 25°C

Aosta 24°C

Le temperature indicate sopra, sono delle stime di previsione meteo. Si tratta di valori indicativi.