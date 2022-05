L’Italia è abbracciata dall’anticiclone, che porta i primi cenni di meteo estivo. Le temperature hanno raggiunto anche i 30 gradi, ma non si tratta di nulla eccezionale per il periodo. Quelle di questi giorni potrebbero essere le prove tecniche di una fase ancora più calda.

Maggio quindi si appresta a mutare decisamente volto, perlomeno dopo una prima decade segnata da frequenti temporali e clima relativamente fresco. Il clima assumerà connotati sempre più tipicamente estivi, con temperature ben sopra le medie del periodo.

Le ultime proiezioni confermano per la prossima settimana un’ulteriore e più intensa ondata di caldo africano. L’intensificazione del caldo giungerà a seguito di un weekend caratterizzato da un temporaneo cedimento dell’alta pressione, che porterà qualche temporale diurno in più soprattutto al Nord.

Se in questi giorni stiamo vivendo un primo assaggio d’Estate, possiamo dire che nella prima metà della prossima settimana ci aspetta un contesto davvero da piena estate. Un vasto promontorio subtropicale si slancerà verso l’Europa Centro-Occidentale, abbracciando anche l’Italia.

Il campo di alta pressione verrà alimentato da masse d’aria roventi per questo finale di primavera, che si trasformerà in canicola e solleone. Parliamo di flussi di matrice sahariana che porteranno le temperature sopra media anche di oltre 10 gradi in alcune parti dell’Europa.

Caldo anomalo, le zone più coinvolte

L’Italia verrà coinvolta dall’anticiclone africano con le maggiori anomalie termiche attese al Centro-Nord fra il 16 e il 18 maggio. A risentire della maggiore calura dovrebbero essere le pianure del Nord, ma anche i settori interni tirrenici di Toscana e Lazio.

Le temperature saliranno progressivamente, fino a raggiungere picchi di 33-35 gradi, contro i valori tipici del periodo che dovrebbero oscillare tra i 22 e i 26 gradi. Ci sarà una forte differenza fra il caldo rovente delle aree interne e il clima ben più gradevole sulle coste, grazie alle brezze dal mare ancora freddo.

Questo scenario di caldo anomalo, con l’anticiclone africano stabilmente proteso dal Marocco al Centro Europa, persisterà fino a ridosso del weekend del 21-22 Maggio. Non tutta Italia sarà direttamente coinvolta dalla calura: le regioni adriatiche ed il Sud resteranno più ai margini, anche con infiltrazioni d’aria più fresca nella seconda parte della settimana.

Alcune ipotesi propendono per un cambio di rotta, nel corso della terza decade, con il ritorno del flusso instabile atlantico a partire dal Nord Italia. Questo avvento così robusto dell’Estate potrebbe essere una falsa partenza, o ci potrà essere spazio per un ritorno momentaneo a condizioni più tipiche per fine maggio.