L’evoluzione meteo conferma l’avvio verso una forte ondata di calore entro questo fine settimana che raggiungerà livelli eccezionali per il mese di maggio. Le temperature che si registreranno nei prossimi giorni sono più consone a ondate di calura di giugno.

I cambiamenti climatici da qualche anno anticipano e posticipano le onde di calore anomalo, ma anche quelle di freddo precoce e quelle tardive. L’evento meteo atteso è probabilmente correlato ai cambiamenti del clima soprattutto se osservato in una grandezza globale.

Quando avremo potrebbe ripetersi più volte durante la stagione estiva, a fare questa previsione sono i maggiori centri meteo mondiali, che si attendono un’estate mediterranea, ma anche per parte dell’Europa, molto calda e con precipitazioni sotto la media. Tuttavia, le previsioni stagionali, la variabilità del clima, potrebbero improvvisamente cambiare la circolazione atmosferica, e farci piombare in una stagione estiva assai differente.

Nella giornata di oggi, venerdì 20 maggio, l’aria calda invaderà ancor più rispetto a ieri la Spagna, dove già si sono toccate temperature prossime a 40 °C, e tali valori potrebbero essere superati. Ma ecco che la bolla d’aria rovente africana tenderà a espandersi, e nella giornata di sabato raggiungerà l’Italia seppur con entità minore rispetto a quella che avremo in Spagna e nel Portogallo.

Sabato 21 maggio, ci aspettiamo temperature in forte aumento in Italia, mentre ulteriori bolle d’aria calda tenderanno a mettersi in moto verso nord domenica 22 maggio e lunedì 23, stavolta più roventi ancora verso le regioni centrali e meridionali, la Sardegna e la Sicilia. Quello che sta avvenendo, e che avremo, sarà caldo tipicamente africano, e non derivante quindi da quelle alte pressioni europee che abbiamo visto altri anni.

Infatti, verso le coste atlantiche, aria molto più fresca comincerà ad affluire da lunedì determinando una nuova raffica di temporali. Questo evento influenzerà parte del Nord Italia ad inizio della settimana prossima.

In Italia il caldo sarà persistente, infatti la bolla d’aria calda continuerà ad essere alimentata da correnti africane e l’evento meteo di onda di calore persisterà per tutta la settimana, e anche se un parziale cedimento della calura è atteso nel Nord Italia, specie a inizio della prossima settimana, con un temporaneo forte calo termico, con l’aria fresca nordatlantica che potrebbe scavalcare l’arco alpino e favorire la formazione di aree temporalesche.

Le elaborazioni meteo dei modelli matematici prospettano temperature estive per almeno due settimane per le regioni del Centro, la Sardegna, il Sud Italia e la Sicilia, ma con un abbassamento dei valori di calura temporanei, in attesa di altre onde di calore. Il moderato refrigerio è atteso quando ormai avrà già inizio l’estate meteorologica che come noto inizia tre settimane prima rispetto a quella astronomica.