Per il momento non abbiamo ancora registrato ondate di caldo degne di questo nome ed ecco subito un cambiamento meteo non di scarsa rilevanza, pronto ad interessare gran parte dell’Italia: nei prossimi giorni una goccia d’aria fredda in quota svilupperà una Bassa Pressione al suolo che dalla Sardegna successivamente si estenderà verso est-nordest.

La goccia d’aria fredda darà origine a temporali, rovesci di pioggia anche di forte intensità a partire dall’Isola, per poi interessare le regioni tirreniche, con piogge e temporali più insistenti.

Piogge e temporali si estenderanno entro il fine settimana al Nord della Sicilia, da valutare evidentemente l’intensità dei fenomeni stessi.

Su alcune località potrebbe piovere parecchio, a tratti anche eccessivamente, anche se con fenomeni di questo tipo la situazione andrà monitorata costantemente. Soprattutto andranno tenute sott’occhio le proiezioni dei modelli matematici ad alta risoluzione, dai quali riusciremo a farci un’idea più precisa circa l’entità e la distribuzione delle precipitazioni.

Il maltempo potrebbe estendersi successivamente verso est, quindi in direzione delle regioni adriatiche anche se in questo caso alcune aree potrebbe restare sottovento.

C’è da segnalare che si potrebbero verificare temporali anche con grandine. Non sono da escludere nubifragi a carattere locale.