Abbiamo notizie di danni procurati dalla grandine che cade accompagnata i temporali che si stanno abbattendo nell’Italia centrale settentrionale. Ma la situazione meteo tende a peggiorare, e quindi numerosissime località saranno interessate da grandinate nelle prossime ore.

Abbiamo già numerose foto che rappresentano la grandine di grosse dimensioni appena caduta. Attualmente i chicchi maggiori hanno raggiunto i 5 cm di diametro tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Ma ci sono grandinate in Friuli-Venezia Giulia e anche in varie località dell’Italia centrale.

Come abbiamo detto prima, la situazione è in rapida evoluzione, e quasi tutto il Nord Italia, soprattutto la parte pianeggiante è a rischio temporali con anche grandine.

In merito a grandine dobbiamo dire che non ovunque ci saranno grandinate con chicchi di grosse dimensioni. Prevarranno le grandinate con chicchi più piccoli, ma che purtroppo procureranno ulteriori danni in agricoltura, in un’annata estremamente siccitosa, e che avrebbe necessità più che altro di pioggia e non di certo di grandine.

E sono numerose le aree agricole dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per le grandinate degli scorsi giorni. Purtroppo, questo è il prezzo da pagare per i cambiamenti meteo climatici che stanno evolvendo in una maniera che è stata prospettata già da tempo dagli scienziati.

E come già sapete, dopo queste burrasche, avremo il grande caldo che da martedì si tufferà verso l’Italia, partendo la Sardegna. E in futuro avremo ulteriori sbuffi di aria oceanica che daranno origine ad altri temporali scontrandosi con aria africana. E più avanti andremo della stagione, in maggior rischio ci sarà di grandinate con chicchi di grosse dimensioni.