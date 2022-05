Arriva l’aria fredda in quota, ma anche al suolo si farà sentire e non poco, specialmente nelle regioni settentrionali e quindi tutta l’area alpina e prealpina, dove si avrà un crollo della temperatura. Le stime indicano che sui monti tornerà a gelare, specialmente sui ghiacciai alpini, e si stima che la temperatura possa scendere persino sotto 0 °C sulle Etna, in Sicilia.

Temperature molto basse, si avranno anche nelle vallate alpine oltre i 1000 m di quota, con tendenza a qualche gelata persino a quota 1500 m. L’evento meteo sarà irruento e soprattutto breve, perché già i primissimi giorni della settimana prossima la temperatura è attesa in forte aumento.

Monte Rosa-Capanna Margherita -13.2°C

Pian Rosa -7.2°C

Passo dello Stelvio -4.3°C

Etna -1.8°C

Colle del Nivolet -1.4°C

Passo Pordoi -1.1°C

Passo Sella -1°C

Passo Fedaia-Marmolada -0.3°C

Colle del Gran San Bernardo 0.2°C

Passo San Pellegrino 1.3°C

Misurina 1.4°C

Danta di Cadore 1.5°C

Solda-Sulden 1.9°C

Monte Grappa 2.2°C

Zoppè di Cadore 2.3°C

Arabba, Breuil-Cervinia, Comelico Superiore, Livigno 2.6°C

Passo Resia, Sauris 2.7°C

Colle Santa Lucia, Corvara in Badia – Corvara 2.8°C

Curon Venosta – Graun im Vinschgau, Passo Brocon 2.9°C

Predoi – Prettau, Sesto – Sexten, Sestriere 3.1°C

Livinallongo del Col di Lana 3.2°C

Marebbe – Enneberg, Sappada, Tarvisio 3.3°C

Passo del Tonale, Selva di Val Gardena – Wolkenstein in Groeden 3.4°C

La Valle – Wengen, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Selva di Cadore, Terento – Terenten 3.5°C

Dobbiaco – Toblach, Selva dei Molini – Muehlwald, Valle di Casies – Gsies, Vigo di Cadore 3.7°C

Braies – Prags, Falzes – Pfalzen, Malborghetto Valbruna, Monguelfo-Tesido – Welsberg-Taisten 3.8°C

Chamois 3.9°C

Badia – Abtei, Monte Cimone 4°C